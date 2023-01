﻿Vier-Tage-Woche beim Arzt in MV: Bleiben Praxen von Rostock bis Rügen bald mittwochs geschlossen?

Arztpraxen am Limit: Immer mehr Bürokratie macht den niedergelassenen Ärzten im Land zu schaffen.

Teure Energiepreise, steigender Bürokratie-Aufwand und weniger Gelder: Das bringt auch die niedergelassenen Ärzte von Rostock bis Rügen an die Grenzen. Der Virchowbund macht einen drastischen Vorschlag mit Folgen für Patienten. Was Gesundheitsministerin Drese, die Krankenkassen und der Hausärzte-Verband in MV dazu sagen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket