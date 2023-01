﻿Vier-Tage-Woche beim Arzt: Das sagen Rostocker dazu

Niedergelassene Ärzte sollen ihre Praxen künftig nur noch an vier Tagen pro Woche öffnen, fordert der Virchowbund

Wegen Bürokratie und Kostendruck: Der Virchowbund ruft niedergelassene Ärzte auf, ihre Praxen künftig nur noch an vier Tagen pro Woche zu öffnen. Mittwochs geschlossen – die Forderung stößt in Rostock auf geteiltes Echo. Was potenzielle Patienten davon halten.

