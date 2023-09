﻿Vogelschützer in MV in Trauer: „Landesstorchenvater“ Hans Zöllick gestorben

Rostock. Trauer unter Vogelschützern in MV: „Landesstorchenvater“ Hans-Heinrich Zöllick ist tot. Laut einer NDR-Meldung vom Dienstag ist er im Alter von 99 Jahren gestorben. Zöllick, der in Jürgenshagen bei Rostock geboren wurde, leitete über Jahrzehnte die Nabu- Landesarbeitsgruppe Weißstorchschutz.

Noch im April, als MVs Nestor der Weißstorch-Zählungen, seinen 99. Geburtstag feierte, war er mit seinem Beringungsteam im Land unterwegs. Zwar mit Rollator – aber dafür mit einem Adebar auf dem Schoß. Damals hatten ihn langjährige Mitstreiter zu einer Tour in die Region Ribnitz-Damgarten eingeladen.

Zöllick koordinierte Strochenzählungen

Der Nestor der Weißstorchzählung, Hans Zöllick (99), mit Tom Sandhoff, Gunnar Gernhöfer, Stefan Kroll und Wilfried Lenschow (v.l.n.r.) vom Beringerteam. © Quelle: Ulla Renne

Der Senior koordinierte nach 1990 mehr als 20 Jahre lang die landesweiten Storchenzählungen, zwischen Neubukow und Barth betreute er auch selbst etwa 130 Nester. Für sein ehrenamtliches Engagement wurde er vielfach ausgezeichnet.

„Storchenvater“ wohnte zuletzt in Poppendorf

Zöllick wohnte zuletzt bei seiner Tochter und seinem Schwiegersohn in Poppendorf. Auch in seinem Zimmer war der Storch allgegenwärtig. Bilder der Rotschnäbel schmückten die Wände, in dicken Alben fanden sich unzählige Fotos der schwarz-weiß gefiederten Vögel. In den fast 50 Jahren, in denen sich der frühere Bauingenieur ehrenamtlich den Stelzvögeln widmete, hat er häufig Vierlings-Bruten erlebt, manchmal gab es sogar Fünf- und Sechslinge.

Noch vor 20 Jahren galt Mecklenburg-Vorpommern als El Dorado für die Rotschnäbel, in einigen alten Bundesländern dagegen gab zeitweise kaum noch Weißstörche.

