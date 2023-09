OZ-Umfrage

Kostenexplosion in Rostock: Knappe Mehrheit der Leser stimmt für den Theaterneubau

Schlappe 208 Millionen soll der Bau des neuen Volkstheaters in Rostock kosten – fast doppelt so viel wie zu Beginn der Planungen angesetzt. Wir möchten in einer Online-Umfrage von Ihnen wissen, was Sie von der enormen Kostenexplosion halten. Die knappe Mehrheit der Leser ist laut einer ersten Zwischenbilanz dennoch für den Bau.