﻿Volkstheater Rostock öffnet seine „Volxkantine“ für die Öffentlichkeit: Was Gäste erwarten können

Rostock. „Volxkantine“ – das ist der Name, unter dem die Kantine des Rostocker Volkstheaters jetzt der Öffentlichkeit zugänglich ist. Ein bisschen versteckt ist der Eingang schon, vom Theatervorplatz an der Doberaner Straße ist der Zugang möglich. Hinein geht es zwei Türen rechts vom Haupteingang, der Weg zur neuen „Volxkantine“ wird auch ausgeschildert.

Betreiber von „Dock Inn“ und „Pesto Peter“ sind mit im Boot

Für die „Volxkantine“ hat sich das Theater gastronomische Partner ins Boot geholt – das sind Christoph Krause vom Warnemünder „Dock Inn“ und Peter Friedrich, der bereits „Pesto Peter“ am Rostocker Rosengarten betreibt. Seit September sind sie bereits Partner des Volkstheaters und betreiben auch die Bars im Theater-Foyer. Nun geht die Zusammenarbeit in eine neue Phase.

Das gilt auch für das Ambiente, denn das Innere der Kantine im Großen Haus wurde zu diesem Zweck umgestaltet. Bühnenbildner Martin Fischer hat daran mitgewirkt, erläutert Intendant Ralph Reichel. Dunkle Töne betonen nun das Innere der Kantine. Nach und nach wird auch das Mobiliar ausgetauscht, so erhalten die Räume einen neuen Charme.

Organisatorische Vorbereitung war im Volkstheater nötig

In dieser neuen Wohnlichkeit spiegelt sich ein neues gastronomisches Konzept wider. „Ein langgehegter Wunsch geht für uns in Erfüllung“, sagt Theaterintendant Ralph Reichel, der selber ein passionierter Kantinenbesucher ist, über die gefundene Lösung. „Mit Dock Inn und Pesto Peter haben wir die perfekten Partner gefunden.“ Auch im Volkstheater war dazu einiges an organisatorischer Vorbereitung nötig. „Wir mussten das unter anderem mit dem Betriebsrat klären“, sagt Reichel darüber. „Wir haben extra eine Küchenkommission gegründet“, sagt er über den organisatorischen Vorlauf in seinem Hause. Viele Einzelheiten waren zu klären, so unter anderem die Zugangswege für Besucher und für die Mitarbeiter.

Betreiber setzen auf Frische und Regionalität

Unter dem Namen „Volxkantine“ soll das Angebot nun publik gemacht werden. „Es war uns wichtig, eine Verbindung zum Theater im Namen zu haben“, sagt Christoph Krause zu dieser Namensfindung. „Wir setzen im Angebot auf Frische und Regionalität“, beschreibt das Angebot Peter Friedrich, der die Erfahrungen aus dem Hause „Pesto Peter“ einbringen kann. Diesem Konzept nach ist es eine frische regionale Küche mit hohem veganen Anteil, erläutert Peter Friedrich. Auch so soll das kulinarische Angebot eine junge Zielgruppe ansprechen.

Ab 1. März ist die „Volxkantine“ für die Öffentlichkeit zugänglich

Im Ergebnis ist die Kantine des Volkstheaters – nun also als „Volxkantine“ – ab 1. März für Besucher geöffnet. Ralph Reichel sieht in dieser Öffnung nicht nur ein neues gastronomisches Angebot, sondern auch einen gesellschaftlichen Aspekt. Denn die „Volxkantine“ soll auch ein Ort der Begegnung und der Kommunikation sein – ein Ort also, an dem man sich trifft. „Wir wollen das Wohnzimmer von Rostock sein“, so formuliert der Intendant den eigenen Anspruch. In den Öffnungszeiten der Kantine für Besucher von außen vermischten sich die Gäste, denn natürlich sind hier weiterhin die Künstler und Mitarbeiter des Volkstheaters präsent.

Moderate Preise für ein junges Publikum

Um ein großes und auch studentisches Publikum ins Haus zu holen, werden die Preise moderat gehalten. Die angebotenen und wechselnden Hauptgerichte kosten von 6,50 bis 10 Euro, Baguettes und Snacks gibt es schon ab drei Euro. Geöffnet ist die „Volxkantine“ täglich – auch an den Wochenenden – in der Zeit von 11 bis 16 Uhr. Gerade an den Wochenenden versprechen sich die Betreiben einen guten Zulauf an Gästen.

Drei bis vier Leute rund um Küchenchef Norman Keilholz sind täglich vor Ort, um die Gäste in der „Volxkantine“ zu beköstigen. Alle Beteiligten sind sich sicher, dass das neue gastronomische Konzept gut angenommen wird, gerade vom jungen und studentischen Publikum im Stadtteil, aber auch darüber hinaus. Und er soll auch wirtschaftlich einträglich sein. Die Betreiber rechnen mit rund 100 Gästen täglich.

Der Speiseplan unter: www.instagram.vom/volkstheaterrostock