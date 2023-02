﻿Gelungene Premiere im Volkstheater Rostock: Abrafaxe-Symphonie begeistert das Publikum

Die Abrafaxe-Symphonie war Teil des ersten Kinderkonzerts und wurde an zwei Tagen im Volkstheater Rostock aufgeführt. So beurteilen die Zuschauer den Auftakt.

Rostock. „Fantastisch!“ – Vincent Strehlow fand nach der Aufführung seiner Abrafaxe-Symphonie im Volkstheater zunächst nur dieses eine Wort. Damit drückte er die Begeisterung über die Interpretation des Werkes durch die Norddeutsche Philharmonie aus. Der Komponist, geboren in Rostock, als Mediziner tätig in Leipzig, schuf das musikalische Werk in fünf Sätzen bereits 2017 und führte es damals in seiner Heimatstadt zum ersten Mal auf. Am Sonntagnachmittag erlebte das Publikum beim 1. Kinderkonzert unter dem Titel „Die Abrafaxe und die Welt der Musik“ erneut eine Premiere. Erstmals erklang nun die Ouvertüre zur Sinfonie. Strehlow hatte sein Werk jetzt aus gutem Grund ergänzt: „Da es die Absicht des Mosaik Steinchen für Steinchen Verlages und des Volkstheaters war, das Konzert mit einer Lesung zu verbinden, habe ich diese musikalische Einleitung hinzugefügt.“