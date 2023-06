﻿Vom Klassiker bis zur Krimi-Komödie: Volkstheater Rostock stellt Programm für neue Spielzeit vor

Rostock. Es ist bereits die 129. Spielzeit im Volkstheater Rostock – und es gibt wieder ein reichhaltiges Programm. „Wir konkurrieren mit anderen kulturellen Angeboten in der Stadt“, sagte Intendant Ralph Reichel bei der Programmvorstellung am Mittwoch über den Stellenwert seines Hauses. Also versteht sich das Volkstheater als ein Kulturangebot, das so breit wie möglich aufgestellt ist.

So gibt es neben neuen Inszenierungen auch eine Reihe von Wiederaufnahmen, die das Profil des Hauses darstellen. In der kommenden Spielzeit sind es 20 Premieren, die in den verschiedenen Spielstätten zu sehen sind – im Großen Haus, im Ateliertheater, in der Kleinen Komödie Warnemünde sowie in der Halle 207.

Musikfestival „Axis“ ist am 15. und 16. September angesetzt

Eine Besonderheit ist zum Spielzeitbeginn das Musikfestival „Axis“, das am 15. und 16. September stattfindet. Es ist eine Mischung aus Schauspiel, Tanz, bildender Kunst, Literatur und Musik, erklärte Festivalkurator Martin Hossbach.

Als erste Opern-Inszenierung soll George Bizets „Carmen“ am 30. September im Großen Haus Premiere haben. Und es gibt Wiederaufnahmen: Die Oper „La Bohème“ und das Musical „Cabaret“ stehen ebenso wieder auf dem Spielplan. Unkonventionell angelegt ist das Stück „Zauberflöte Reloaded“ des Dirigenten und Regisseurs Christoph Hagel, dabei trifft Mozarts Musik auf Rap und Breakdance. Premiere ist am 4. Mai 2024 im Großen Haus.

Vom Klassiker bis zur Krimi-Komödie im Volkstheater Rostock

Auf dem Schauspielprogramm stehen Klassiker, wie William Shakespeares „Was ihr wollt“, der seine Premiere 21. Oktober im Großen Haus hat, dazu Goethes „Urfaust“, Premiere am 23. September im Ateliertheater. Auch ein aktuelles Stück mit regionalem Bezug ist im Programm. Es ist „Nullerjahre“, das auf dem gleichnamigen autobiografischen Buch von Hendrik Bolz basiert. Er thematisierte darin seine Jugend der Nachwendezeit in Stralsund. Premiere von „Nullerjahre“ ist am 20. Oktober im Ateliertheater.

Die Hitchcock-Krimi-Komödie „Die 39 Stufen“ soll am 3. Februar 2024 Premiere haben, das Stück „Die schmutzigen Hände“ von Jean-Paul Sartre kommt am 6. April 2024 auf die Bühne. Die Tanzcompagnie des Volkstheaters will sich – personell neu aufgestellt – mit dem dreiteiligen Tanzabend „Wildes Leben“ präsentieren, Premiere soll am 13. Januar 2024 sein. Und eine neue Stückentwicklung nach Motiven von „Momo“ ist als Uraufführung für den 18. Mai 2024 geplant, es heißt „Das Mädchen und die Stundenblumen“.

Musik aus Wagners „Walküre“ eröffnet die Konzertsaison

Die 127. Konzertsaison der Norddeutschen Philharmonie Rostock soll am 17. September mit Musik aus „Die Walküre“ von Richard Wagner in der Halle 207 der ehemaligen Neptun Werft eröffnet werden. Neben Chefdirigent Marcus Bosch stehen in der kommenden Spielzeit auch andere Größen am Dirigentenpult – so Fabrice Bollon, Alexander Merzyn oder Enrico Calesso. Neu ist in der kommenden Spielzeit übrigens, dass die Philharmonischen Konzerte am Montag bereits um 18 Uhr beginnen – zuvor lädt die Volxkantine im Theater ab 17 Uhr zu einem After-Work-Bistro.

Weihnachtssingen im Ostseestadion soll wieder stattfinden

Auch die massenwirksamen Veranstaltungen im Volkstheater werden fortgesetzt. Zum dritten Mal beteiligt sich das Volkstheater am Weihnachtssingen im Ostseestadion, voraussichtlich am 21. Dezember. Das Weihnachtsmärchen heißt in diesem Jahr „Hänsel und Gretel“, Premiere wird am 25. November sein. Die Jugend bleibt im Volkstheater weiter im Blick: Das Festival „Spielfeld Volkstheater“ mit Fokus auf junges Theater, das gerade Premiere hat, soll im Frühsommer 2024 erneut stattfinden.

Der Volkstheaterintendant sieht die neue Spielzeit auch in Vorbereitung auf den Theaterneubau, der in diesem Jahrzehnt vollzogen werden soll. Damit werde sich der Stellenwert des Volkstheaters erhöhen. „Wir wollen uns auch international öffnen“, so Ralph Reichel über das Profil seines Hauses.

Das neue Programmheft mit Terminen und Infos zur Spielzeit 2023/24 liegt an allen Spielstätten des Volkstheaters aus. Das aktuelle Programm des Volkstheaters ist unter www.volkstheater-rostock.de abrufbar.

