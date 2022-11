﻿Nächste Vollsperrung in Rostock: Kassebohmer genervt von vielen Baustellen

Wegen Bauarbeiten bleibt der Modersohn-Becker-Weg in Kassebohm voraussichtlich bis zum 2. Dezember gesperrt. Die Straße bildet den Haupteinfahrtsweg in das Wohngebiet im Rostocker Osten.

Rostock. Stefan Gläser ist sauer. Wegen Bauarbeiten ist der Modersohn-Becker-Weg in Kassebohm seit Anfang der Woche vollgesperrt. Er bildet die Haupteinfahrtsstraße in das Wohngebiet im Rostocker Osten. Ohne die geht es nur noch über die Neubrandenburger Straße in den von Einfamilienhäusern geprägten Ortsteil hinein und hinaus. Vor allem im Berufsverkehr sorgt das für massive Staus. Was Gläser besonders ärgert, sind die fehlenden Informationen vorab.

Am Freitag wurden im Wohngebiet Barken und Schilder mit Hinweisen auf die Bauarbeiten aufgestellt, so Gläser – reichlich spät für eine Maßnahme, die am Montag darauf beginnen sollte. Er kritisierte die „Nichtkommunikation“ vonseiten der Stadt und sagte: „Ein Zettel im Briefkasten hätte ja gereicht. Auch wenn das oldschool ist.“

Anwohner wünscht sich Newsletter für Sperrung im Umkreis

Noch besser fände es der Rostocker, wenn es eine Art Newsletter gebe, für den sich Anwohner online registrieren könnten und dann eine Nachricht bekämen, wenn in ihrem Stadtteil Verkehrsbeeinträchtigungen geplant sind – und zwar mit einem gewissen Vorlauf. Zwar habe er die offizielle HRO-Warn-App auf dem Smartphone installiert, die Meldung zur Sperrung darin aber erst am Sonntagmittag erhalten.

An der mit den Bauarbeiten verbundenen Sperrung hätte vermutlich auch eine frühzeitige Information nichts geändert, wohl aber an der Tagesplanung. Denn auch die Busse der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) fahren zeitweise nach anderen Fahrplänen, am Morgen beispielsweise sechs Minuten früher, als die Tochter normalerweise unterwegs ist, so Gläser. „Das hätte man natürlich gern vorher gewusst“, sagte der Kassebohmer. Auch seine Frau habe eine Stunde lang im Stau gestanden, weil der Bus sich in die Schlange der Autofahrer einreihen muss, die über den Fritz-Mackensen-Weg in die Neubrandenburger Straße abbiegen müssen, um Richtung Innenstadt oder Autobahn zu kommen.

Ortsbeiratschef kritisiert Koordination verschiedener Maßnahmen

Die sei im Berufsverkehr ohnehin schon hoffnungslos überlastet, so Marco Dinsel (CDU), Vorsitzender des für Kassebohm zuständigen Ortsbeirats. Wegen der Sperrung hätten manche Kassebohmer seinen Angaben zufolge bis zu 15 Minuten gebraucht, um überhaupt aus dem Wohngebiet herauszukommen. Er kritisierte die Koordination verschiedener Baustellen in der Hansestadt – gerade weil die Arbeiten an der L 22 Am Strande im Stadthafen länger dauern als ursprünglich geplant.

Wegen Bauarbeiten bleibt der Modersohn-Becker-Weg in Kassebohm voraussichtlich bis zum 2. Dezember gesperrt. Die Straße bildet den Haupteinfahrtsweg in das Wohngebiet im Rostocker Osten. © Quelle: Katrin Zimmer

Das bemängelte auch Alf Mindemann aus Kassebohm. Er schrieb der Redaktion: „Es herrscht schon genug Chaos im Moment in Rostock, da wird noch eine Baustelle draufgesetzt. Hätte man nicht noch 14 Tage warten können, bis das Nadelöhr an der Halbinsel fertig ist?“ Bis voraussichtlich 2. Dezember müssen laut Angaben des Versorgers Nordwasser zwei der vier Spuren im Stadthafen gesperrt bleiben.

So lange soll auch der Modersohn-Becker-Weg in Kassebohm für Autos unpassierbar sein. „Ich wünsche mir nach diesem wiederholten Chaos mit Blick auf die Wahl des neuen Oberbürgermeisters oder der neuen Oberbürgermeisterin für Rostock keine Visionen, sondern eine prozessoptimierte, bürgernahe und vor allem funktionale Verwaltung im Sinne der Einwohner“, so Ortsbeiratschef Dinsel.

Sonderfahrplan für Busse der Linien 22, 23 und F1 der RSAG

Während der Bauarbeiten in Kassebohm fahren die Busse der Linie 22 laut Angaben der RSAG ab Haltestelle Weißes Kreuz umgeleitet über die Neubrandenburger Straße und den Fritz-Mackensen-Weg zu den Haltestellen Vicke-Schorler-Ring, Zu den Söllen, Kessiner Weg und Kassebohm Süd sowie retour. Die Haltestellen am Weißen Kreuz wurden auf den Mühlendamm beziehungsweise in die Neubrandenburger Straße verlegt.

Ab Montag wird der Modersohn-Becker-Weg in Kassebohm aufgrund von Bauarbeiten gesperrt. Für die Busse der Rostocker Straßenbahn AG gilt ein Sonderfahrplan. © Quelle: RSAG

Die Busse der Linie 23 und der Nachtbuslinie F1 fahren bis voraussichtlich 2. Dezember nicht über Kassebohm. Alle aktuellen Abfahrtszeiten erhalten Fahrgäste unter www.rsag-online.de, hieß es. Die Rostocker Stadtverwaltung wies darauf hin, dass aktuelle sowie in Kürze geplante Straßenbauarbeiten jederzeit online auf der Website www.rathaus.rostock.de einsehbar sind.