﻿Vom Gärtner bis zum Logistiker: Das sind Rostocks neue Azubis

Start ins Berufsleben: Mehr als 1000 junge Frauen und Männer haben in der Hansestadt ihre Ausbildung begonnen. Vom Mechatroniker bis zum Hotelfachmann und Hafenlogistiker ist alles dabei.

Rostock. Start ins Berufsleben: Weit über 1000 junge Frauen und Männer haben in der Hansestadt ihre Ausbildung begonnen. Insgesamt 151 neue Lehrverträge sind allein im Rostocker Handwerk abgeschlossen worden.

Beim Kranhersteller Liebherr gibt es seit Donnerstag 31 neue Gesichter. Eines davon ist Leo Möller, der sich zum Mechatroniker ausbilden lässt. „Durch mein Engagement im Technischen Hilfswerk begleitet mich die Faszination für Technik und ein starkes Team schon seit meinem zehnten Lebensjahr. Nach einem Praktikum wurde mir schnell klar, dass meine berufliche Zukunft bei Liebherr in Rostock starten sollte“, sagt der 16-Jährige.

23 Vietnamesen starten an der Unimedizin

An der Unimedizin Rostock haben bereits im fünften Jahrgang 23 vietnamesische Pflegeazubis ihre Ausbildung begonnen. „Wir sind froh, dass unsere neuen Azubis ohne viele Hürden direkt loslegen können“, sagt Caren Erdmann, Verantwortliche für das Rekrutierungsprogramm.

Ebenso begannen 21 junge Menschen schon am 1. August ihre Ausbildung im Hotel Neptun in Warnemünde. In sechs verschiedenen Berufsgruppen: Köchinnen und Köche, Hotelfachleute, Fachfrauen für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie, Konditorinnen, Sport- und Fitnesskaufleute und eine duale Studentin des Bachelors im Tourismus. „Die Hälfte der Auszubildenden kommt aus dem direkten Umkreis von Rostock“, ergänzt Josephine Lehnig, Leiterin für Aus- und Weiterbildung. „Die weiteste Anreise hatten Hannah Menkens aus Weimar und Josephine Clauß aus der Nähe von Chemnitz.“

Köche, Mechatroniker, Bankkaufleute und Gärtner

Ebenso konnte das Hotel Hübner in Warnemünde zwölf neue Nachwuchskräfte für die Ausbildungsgänge Koch/Köchin, Fachleute für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie sowie Hotelfachleute bei sich im Team begrüßen.

Am 19. August starteten 17 junge Menschen bei den Stadtwerken Rostock in ihre berufliche Zukunft. Als Anlagenmechaniker, Elektroniker für Betriebstechnik, Industriekaufleute und Mechatroniker. Ebenso starteten zwei duale Studenten im Traineeprogramm der Stadtwerke.

17 neue Gesichter im Rostocker Rathaus

Außerdem hat am 1. September 2022 die Universität Rostock ihre neuen Auszubildenden begrüßt. Zum beginnenden neuen Ausbildungsjahr standen in der Universitätsbibliothek zwei Plätze für die Ausbildung zur Fachkraft für Medien- und Informationsdienste zur Verfügung.

Auch im Rathaus gibt es neue Lehrlinge: Zehn Verwaltungsfachangestellte, drei Gärtner, eine Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, drei Kaufleute für Büromanagement und eine Straßenwärterin haben bei der Stadt Rostock ihre Ausbildung am 1. September angefangen.

Auch die OSPA konnte bereits am 1. August 23 neue Azubis für sich gewinnen: zwei Fachleute für Versicherungen und 21 Bankkaufleute.

Von VW/LMS