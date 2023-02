Ein Jahr Krieg in der Ukraine

André Sallinger-Schröder (Mitte), Fabian Schröder (r. neben ihm) in Rostock nahmen mit Hilfe von Gunda Schröder (l. hinten) Mutter Tetiana (2.v. l) sowie deren Zwillingstöchter Daria und Mariia auf.

Eine Mutter zog mit ihren 15-jährigen Zwillingstöchtern mit Kriegsbeginn nach Rostock. Sie kamen bei einem Paar in Rostock unter und lebten „genau sieben Monate und sieben Tage“ zusammen. Was die unterschiedlichen Charaktere voneinander lernten und wer wen mittlerweile am meisten vermisst.

Velislava Kuzmenko