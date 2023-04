﻿Vom Mechaniker zum Chef: Rostocker (34) kauft Unternehmen – und will als nächstes OB werden

Rostock-Schmarl. Jung, dynamisch, charismatisch – so sieht sich Robert Eisenblätter. Der Jungunternehmer strotzt vor Tatendrang, Umsetzungswillen und Mut. Kürzlich hat der ehemalige Schiffsmechaniker eine Firma gekauft. Seit drei Monaten gehört ihm das Unternehmen Lichtwerbung Fehrmann mit sieben Mitarbeitern. „Jeder kann das schaffen“, erklärt der 34-Jährige. Er möchte mit seiner persönlichen Geschichte junge Menschen motivieren: Nicht jeder muss eine großartige Geschäftsidee haben und gründen. Es geht auch anders: Eine vorhandene Firma kaufen und diese weiter voranbringen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Rostocker wollte nie aus der Hansestadt weg. „Viele aus meinem Umfeld sind nach Hamburg gegangen, um dort ihr Glück zu suchen.“ Er blieb in der Heimat, mit dem Gedanken, dass man auch an der Warnow erfolgreich sein kann – wenn man fleißig ist.

Eisenblätter wuchs in einfachen Verhältnissen auf

Rückblick: Der zweifache Familienvater kommt aus bescheidenen Verhältnissen, ist im Plattenbau aufgewachsen, hat die Realschule mit Hängen und Würgen geschafft. Dann ging es für dreieinhalb Jahre auf See als Schiffsmechanikerlehrling. „Ich habe die ganze Welt gesehen und weiß daher, wie gut wir es hier in Deutschland haben.“ Als Azubi hat er das große Erdbeben in Lima miterlebt, den Bürgerkrieg in Kolumbien und sogar eine Piratenverfolgung in Malaysia überstanden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach seiner Ausbildung hat er vieles ausprobiert: Eisverkäufer, Lagerarbeiter, Versicherungsverkäufer, Pizzafahrer. Er wusste nicht, was er machen will. Nur so viel: Geld muss reinkommen. Am Monatsende zeigte sein Kontostand Null an, weil er das Geld, das er gerade verdient hatte, direkt wieder ausgab. „Teilweise hatte ich vier Minijobs gleichzeitig.“

Heute ist das anders. Eisenblätter hat einen festen Job und überlegt genau, wofür er Geld ausgibt und investiert. Mittlerweile ist er nicht mehr vom Geld, sondern vom Erfolg getrieben, in Rostock was zu erreichen und zu gestalten.

Eigene Firma war eigentlich nie eine Option

Gründen war eigentlich nie eine Option. Er wollte nie selbstständig sein, weil der Staat es einem nicht einfach mache. „Doch jetzt bin ich es.“ Es gab einen Impuls: Er lernte einen Unternehmer kennen, der ihn bestärkte und meinte, in ihm stecke mehr.

Eisenblätter hatte nicht immer die besten Noten, dafür war er immer fleißig. „Diese Botschaft möchte ich transportieren. Man muss schaffen und arbeiten, dafür braucht man nicht das beste Zeugnis.“

Dem Rostocker war es anfangs gleich, was er für ein Unternehmen kauft. Eine Voraussetzung musste es allerdings erfüllen: Es sollte etwas produzieren und kreativ sein. Der Jungunternehmer, der Wert auf ein gepflegtes Äußeres legt, meldete sich auf der Online-Plattform „Nachfolgezentrale MV“ an. Diese Matching-Datenbank bringt Gesellschafter oder Inhaber und potenzielle Nachfolger zusammen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Eisenblätter übernahm schließlich das Unternehmen Lichtwerbung Fehrmann für einen sechsstelligen Euro-Betrag von den Vorbesitzern. Dieses wurde 1991 als Familienunternehmen gegründet. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, erinnert sich Robert Eisenblätter, als er die Gesellschafterin und deren Firma kennenlernte. Die Geschäftsübergabe dauerte etwa ein Dreivierteljahr, alles war transparent und lief harmonisch ab. Zwischen ihm und der Ex-Chefin sei nahezu eine Freundschaft entstanden, verrät er.

Erfolg geht einher mit Präsenz

Seit Kurzem trägt er Verantwortung für ein siebenköpfiges Team. „Ich bin auch gerne mal der Kummerkasten.“ Früher sei er der letzte Dulli in der Nahrungskette gewesen. „Ich weiß also, was einen guten Chef ausmacht.“ Die ehemalige Inhaberin Stefanie R. ist noch als Beraterin und Mentorin für ein Jahr tätig, um Eisenblätter zur Seite zu stehen. „Sie lernt mich auch an, damit ich das Auge für die fachlichen Kleinigkeiten bekomme.“ Um erfolgreich zu sein, müsse man präsent sein. So lautet Eisenblätters Credo. Deshalb passe seine neue Firma gut zu ihm.

Kindheitstraum: „Ich möchte Oberbürgermeister werden“

Vor der Firmenübernahme war er Vertriebsleiter in einem Unternehmen, das auf Türen spezialisiert ist. Er optimierte Logistik- und Vertriebsprozesse. Kurzfristig ging es für ihn jedoch nicht weiter. Er kündigte. Drei Monate arbeitete er erneut als Eisverkäufer und übernahm Hausmeistertätigkeiten. „Ich weiß, was Arbeiten bedeutet. Ich bin mir für nichts zu schade“, sagt das Einzelkind. „Ich bin nicht verwöhnt, bei uns war der Kühlschrank nie voll.“ Nach seiner Kündigung bewarb er sich auf einige Leitungsposten: Büroleitung von Ex-OB-Madsen oder Geschäftsführer des Unternehmerverbandes beispielsweise.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 34-Jährige schließt nicht aus, weitere Unternehmen zu kaufen. „Aber das ist erst mal Zukunftsmusik, ich bin gerade mal drei Monate als Unternehmer tätig.“ Einen Kindheitstraum, seine Mutter erinnerte in wieder kürzlich daran, hatte er doch: Oberbürgermeister in Rostock zu werden – die Erfüllung dieses Traums müsse noch ein paar Jahre warten.