﻿Vom Profisportler zum Physiotherapeuten: Sebastian Rank eröffnet Praxis in Rostock

Jahrelang war er selbst auf physiotherapeutische Hilfe im Profisport angewiesen. Jetzt hat sich Sebastian Rank als Physiotherapeut in Rostock selbstständig gemacht. Der Wahl-Rostocker war Triathlet und gehörte zur Deutschen Nationalmannschaft. Was er in seinem neuen Berufsleben erreichen will. Mit Video und Bildergalerie.

Sebastian Rank (36) ist ehemaliger Profisportler im Triathlon. Am 1. November hat er seine eigene physiotherapeutische Praxis „Physio Hoch2“ in Rostock eröffnet.

Rostock. Er gehörte zu Deutschlands besten Triathleten, war Teil der Nationalmannschaft und startete auf internationalen Wettkämpfen. Sebastian Rank verschrieb sein Leben dem Sport. Tägliches Training, Reisen und viele Wettbewerbe waren lange sein Lebensinhalt. Mit 27 Jahren beendete der gebürtige Thüringer seine leistungssportliche Karriere. Seine Erfahrungen nahm er mit in die Praxis und wurde Physiotherapeut. In der Rostocker Südstadt hat der 36-Jährige nun seine eigene Praxis, „Physio Hoch2“, eröffnet. Schwerpunkt: Sportmedizin, Orthopädie und Unfallverletzungen. Aber auch klassische Anwendungen, Therapien und Behandlungen bieten Sebastian Rank und sein Team in der Satower Straße zwischen den Ortsteilen Süd- und Gartenstadt an.

Erster Triathlon mit 11 Jahren

„Ich habe als Jugendlicher meinen Weg in den Sport gefunden“, berichtet Sebastian Rank aus seinem Werdegang. Rank ist in Apolda geboren. Mit 11 Jahren bestritt er seinen ersten Triathlon – eine sportliche Disziplin, die aus Schwimmen, Radfahren und Laufen besteht. Nach dem Abitur kam er als Sportsoldat zum Olympiastützpunkt nach Saarbrücken und wurde Teil der Deutschen Nationalmannschaft. „Sport wurde zum Lebensinhalt und Alltag“, erzählt der groß gewachsene und schlanke Mann aus Thüringen. Tägliches Training zwischen vier und acht Stunden gehörten zum Normalprogramm. „Morgens eineinhalb Stunden Schwimmen, danach eineinhalb Stunden Laufen, Mittagessen und nachmittags noch einmal drei oder vier Stunden Rad fahren“, beschreibt Rank den Trainingsalltag eines Triathleten. Rank wurde Vize-Europameister bei den Junioren, Deutscher Meister U 23 über die Sprintdistanz und feierte seinen größten Erfolg 2011 mit dem vierten Rang beim Weltcup-Rennen in Hamburg.

Wahl-Rostocker gründet neue Praxis

Nach Rostock hat es den Sportler schließlich „aus privaten Gründen“ verschlagen. Sebastian Rank sehnte sich nach einem „regelmäßigen beruflichen Leben“ mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Er schloss dem Ende seiner Profisportkarriere eine Ausbildung zum Physiotherapeuten an. Seitdem, sagt Rank, habe er von einer eigenen Praxis geträumt. Es folgten fünf Jahre Anstellung und seit 2022 die Planung der eigenen Selbstständigkeit.

Dass Sebastian Rank gleich einen Ort für sein Vorhaben gefunden hat, verdankt er einem Patienten. „Er hat mich auf die Immobilie in der Satower Straße 164a aufmerksam gemacht.“ Das Gebäude war zu dem Zeitpunkt marode und alt. „Wir mussten eigentlich alles erneuern, hier erinnert kaum noch etwas an den alten Zustand“, so Rank. Am 1. November konnte der ehemalige Profisportler schließlich seine Praxis eröffnen.

Sechs Therapieräume, Sportflächen und neue Geräte

Auf 400 Quadratmetern tobt sich der selbstständige Physiotherapeut heute aus. Sechs Therapieräume, ein 60 Quadratmeter großer Sportraum, Büros und Personalräume, ein offener Eingangsbereich und eine große Trainingsfläche laden hier zum aktiven Gesundwerden ein. Alle Sport- und Arbeitsgeräte, Liegen, Hanteln, Matten und sonstiges Zubehör wurden für die Eröffnung nagelneu angeschafft. Sebastian Rank spricht von einem „langfristigen Projekt“, für Sanierung, Umbau und Ausstattung war die Investitionssumme groß.

Digitale Praxis

Rank und sein junges Team wollen eine moderne und fortschrittliche Praxis sein, in der papierloses Arbeiten, wo möglich, zum Standard wird. Das soll Ressourcen sparen und die Arbeit erleichtern. Auch ein digitales Buchungssystem für Termine ist vorgesehen.

Das Team von „Physio Hoch2“ besteht aus vier Mitgliedern. Mit Sebastian Rank sind die Physiotherapeuten Jessica Wähnke, Franz Förster und Alexandra Otto mit an Bord. Keiner von ihnen kommt gebürtig aus Rostock, alle haben in der Hansestadt aber ihr neues Zuhause und einen Ort zum Verwirklichen gefunden. „Wir haben alle den Fokus auf Sport gerichtet und sind nicht nur Kollegen, sondern auch gute Freunde“, erzählt Franz Förster. Die Mitarbeiter seien „therapeutisch auf einer Linie“, ihre Verbindung gehe „über das Arbeitsverhältnis hinaus“. „Wir können uns frei entfalten und selbstbestimmt arbeiten, das macht es für mich aus“, bestätigt Jessica Wähnke.

Breites Leistungsspektrum, Schwerpunkt Sport

„Physio Hoch2“ setzt einen Arbeitsschwerpunkt auf Sporttherapien, in der Praxis werden aber auch Leistungen, wie beispielsweise manuelle Therapien, Lymphdrainagen, Wärmetherapien, Ultraschall, Elektrotherapie und Massagen, angeboten. „Auch Workshops, Präventions- und Rückenschulkurse sowie die trainingstherapeutische Rehabilitationsnachsorge ‚T-Rena‘ stehen im Programm“, so der Inhaber. Die Praxis sei offen für Jung und Alt, Menschen mit Sportverletzungen, nach Operationen und allen anderen Diagnosen, die eine physiotherapeutische Unterstützung benötigen. Auch Massagen für Selbstzahler seien jederzeit möglich.

Tag der offenen Tür Am 25. November öffnet die Praxis „Physio Hoch2“ ihre Türen für Interessierte. Ab 15 Uhr kann jeder in die Satower Straße 164a, 18059 Rostock, kommen und sich in den neuen Räumlichkeiten der Praxis umsehen. Sportzeug kann gern mitgebracht werden, um die Geräte und Angebote auszuprobieren. Mehr Infos: Physio Hoch2, Satower Straße 164a, 18059 Rostock, Telefon: 0381 80 89 76 25, E-Mail: info@physiohochzwei.de oder online unter www.physiohochzwei.de

„Meinen Erfahrungsschatz aus meiner Profisportkarriere nun für andere zugänglich zu machen und anzuwenden, ist großartig“, sagt Rank über seine größte Motivation. Der Triathlet wisse, dass auch mentales Wissen zu einem Genesungsprozess gehöre, Ungeduld oft eine Rolle spiele und Gespräche und Verständnis genauso wichtig seien wie die konkrete physiotherapeutische Maßnahme. Praktiziert werde in Einzel- und Gruppentherapien.

„Und wer Fragen hat, sich über die Praxis, das Team oder die Leistungen erkundigen möchte, kann gern zum Tag der offenen Tür kommen“, freut sich Sebastian Rank. Am 25. November ab 15 Uhr stehen die Türen in der Satower Straße 164a offen.