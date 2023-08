﻿Von der Rostocker Hanse Sail zum Schwedenfest nach Wismar: Schaustellerfamilie reist mit Riesenrad durchs Land

Rostock. Es war an Land der Hingucker auf der diesjährigen Hanse Sail: das 35 Meter hohe Riesenrad „Ostseestern 2“ mit seinen 26 Kabinen. Am Tag erstrahlte es auf der Haedgehalbinsel mit seinen blauen Gondeln und weißen Schirmdächern, abends erhellte es in bunten Farben das maritime Volksfest. Besonders am Sonntag bildete sich eine nicht mehr enden wollende Schlange vor der imposanten Rummelattraktion. Für Betreiber-Familie Gormanns gibt es nach der Sail jedoch keine Pause. Sie ziehen mit der Attraktion gleich zum nächsten Volksfest nach Wismar.

Wo auch immer das Riesenrad aufgebaut wird – es ist immer ein beliebtes Fotomotiv. Eine Fahrt kostet für Erwachsene fünf Euro, für Kinder vier. Bis zu sechs Personen können gleichzeitig in einer Gondel Platz nehmen und den Ausblick genießen. Auf der Sail in Rostock haben das in diesem Jahr laut Familie Gormanns mehr als 5000 Besucher genutzt. Das Besondere: Mit dem Riesenrad können auch Rollstuhlfahrer fahren – für sie gibt es eine barrierefreie Gondel aus Glas.

Schaustellerfamilie investiert 2,5 Millionen in neues Riesenrad

Geboten wird eine Rundfahrt, die sechs bis sieben Minuten dauert und eine spektakuläre Sicht bietet. Seine Jungfernfahrt hatte das aus Stahl gebaute Rad im März 2023 auf der Frühjahrsmesse in Gießen. „Die Gesamtinvestition beläuft sich auf rund 2,5 Millionen Euro“, sagt Robert Gormanns, der das Familienunternehmen 2007 von seinem Vater übernahm. Seit 2008 ist der offizielle Firmensitz in Rostock.

Der Aufbau des Riesenrads dauerte zwei Tage, innerhalb von sechs Stunden hat die eingespielte Truppe es nach der Hanse Sail wieder abgebaut. Im Anschluss ist es direkt nach Wismar zum Schwedenfest gebracht worden. Erst am 27. November wird „Ostseestern 2“ nach etlichen Volksfesten zurückkehren – zum Rostocker Weihnachtsmarkt. Die Gormanns sind mit ihrem Riesenrad ständig unterwegs. Rund 60 Volksfeste bespielen sie in Deutschland. Dabei haben sie noch viel mehr Räder: Das „Liberty Wheel“ dreht sich gerade in Gütersloh und „Ostseestern 1“ in Bergisch-Gladbach.

Denn noch ist das Sail-Engagement für die Wahl-Rostocker immer etwas Besonderes. „Die Veranstaltung ist nicht gerade günstig für uns“, sagt Robert Gormanns. „Aber wir sind im Großen und Ganzen zufrieden.“

Das erste Riesenrad war noch aus Holz

Sein Opa kaufte das erste Riesenrad 1950 und nahm es ein Jahr später in Betrieb. Das zwölf Meter hohe Holzrad besaß nur zehn Gondeln. Es wurde 1896 von der bekannten Schaustellerfamilie Bruch gebaut.

Mit dem Kauf des Holzrades begann auch die Ära der Gormanns als Riesenrad-Familie. Robert Gormanns, der heute 42 Jahre alt ist, hielt nicht viel von der Schule und brach diese nach der 8. Klasse ab, um voll im Familienunternehmen arbeiten zu können. Er hatte ein leichtes Leben als Sohn, gibt er zu: „Ich musste nur wissen, wo und wann ich die Riesenräder auf- und abbauen musste. Den Rest organisierte mein Vater.“

Opa Gormanns sitzt noch heute mit im Kassenhäuschen

Roberts Vater Johann – Sail-Besuchern wohl besser unter dem Namen Hans bekannt – ist trotz seiner 72 Jahre noch immer an Bord. Meistens arbeitet er an der Kasse. Zusammen mit seiner Frau führte er ursprünglich ein Kinderland mit 6000 Quadratmetern Spielfläche bei Aachen. Dieses leitet nun die Schwester von Robert Gormanns.

Auch Roberts Ehefrau Natascha gehört zur Schausteller-Dynastie der Gormanns. Beide haben früh geheiratet und sind seit 26 Jahren zusammen. Das Ehepaar hat drei Söhne, Ronny (18), Robby (20) und Ricardo (4). Der Älteste soll in rund fünf Jahren den „Ostseestern 2“, der gerade noch auf der Hanse Sail stand, leiten. „Noch ist er aber zu jung dafür“, ordnet Vater Robert Gormanns ein.

Familie will Werkhalle in Roggentin bauen

Insgesamt besitzt die Familie fünf Riesenräder: Neben dem „Liberty Wheel“, „Ostseestern 1 und 2“, und dem nostalgischen Holzrad gehört auch das „Wiener Rad“ dazu. Letzteres wird gerade komplett restauriert und soll in rund zwei Jahren wieder einsatzbereit sein.

Das Familienunternehmen ist zuletzt immer weiter gewachsen. Mittlerweile werden 15 Mitarbeiter beschäftigt. Zur Firma zählen vier Kräne und acht Zugmaschinen. In Roggentin bei Rostock will die Familie demnächst eine 1000 Quadratmeter große Werkshalle bauen. „Bisher fehlt uns allerdings die Baufirma, die Zeit dafür hat“, sagt Robert Gormanns.

