Von Elektromobilität bis Strom vom Hausdach: Willkommen auf der OZ-ePower in Rostock!

Rostock. Energiewende, Elektromobilität, fortschrittliche Technologien – was Sie über die Zukunft der Energie wissen müssen, erfahren Sie am 1. Juli bei der OZ-ePower-Messe in Rostock. Von 9.30 bis 17 Uhr erleben Sie bei dieser Publikumsmesse ePower zum Anfassen – mit Fachvorträgen, Expertengesprächen, Informationen über neue Energieformen für den Privathaushalt sowie Probefahrten mit E-Autos und E-Bikes.

Rostock: Unternehmen präsentieren ihre neuesten Produkte

Auf dem Gelände der OSTSEE-ZEITUNG in der Richard-Wagner-Straße 1a in 18055 Rostock erwarten Sie Messestände verschiedener renommierter Unternehmen, die ihre neuesten Produkte und Innovationen aus den Bereichen der elektrischen Mobilität und erneuerbaren Energien präsentieren. Fragen, beispielsweise, für wen sich eine Solaranlage auf dem Dach lohnt und wie sich ein privates Energiesystem von selbst finanziert, werden in spannenden Vorträgen geklärt.

Wer sich eine kleine Pause gönnen möchte, kann im Grillbereich Speisen und Getränke genießen und für die kleinen Messebesucher steht eine Rennstrecke mit Rutschautos bereit.

Der Eintritt ist frei! Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://oz-epower.de/.

Telefonforum der OZ zum Thema Energie

Die OZ bietet vorab – am 29. Juni zwischen 16 und 18 Uhr – ein Telefonforum an, bei dem drei Energie-Experten Fragen rund um das Thema beantworten: Die Preise für Gas und Strom fallen – wer sollte jetzt wechseln? Lohnt der Einbau einer Wärmepumpe? Wer muss sie einbauen? Welche Förderung gibt es?

