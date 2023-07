﻿Aus Rostock zu RTL: Tiktok-Star Vinny Piano packt aus über TV-Comeback, Follower und Privates

Rostock. Er hat 1,6 Millionen Follower auf Tiktok, rund 680 000 Menschen haben seinen Youtube-Channel abonniert, 73 000 User folgen ihm auf Instagram: Vincent Stenzel, besser bekannt als Vinny Piano, ist der Hit in der Social-Media-Welt. Was der Rostocker Content-Creator postet, geht viral.

Jetzt feiert Vinny sein Comeback im Fernsehen: Der Mecklenburger ist Kandidat bei der dritten Staffel von „Big Bounce“. Ab 22. Juli sendet RTL immer samstags ab 20.15 Uhr neue Folgen der Show. Für Vinny ist Deutschlands wohl bekanntester TV-Trampolin-Parcous bekanntes Terrain: Bereits zwei Mal trat er an. Nun will er’s erneut wissen.

„Ich hatte einfach Lust, noch mal dran teilzunehmen, weil es eine Show ist, die es in der Art kein zweites Mal gibt und ich dort genau das machen kann, was mir Spaß macht“, sagt Vinny. „Es war absolut krass, wieder dabei zu sein.“

Content Creator kämpft um Sieg

Seit seiner Kindheit springt das Sportass, dessen zweite Liebe das Klavierspielen ist, durch die Weltgeschichte. Seine spektakulären Moves hält er mit der Kamera fest, die Videos werden im Netz millionenfach geklickt. Damit verdient der selbstständige Content-Creator Geld.

Cash gibt’s auch für den „Big Bounce“- Sieger. 50 000 Euro bekommt der Gewinner. Bei seinen vorherigen Versuchen ist Vinny weit gekommen. Reicht es diesmal für Platz 1? Das erfährt, wer die Show einschaltet. Der Rostocker verrät so nur so viel: „Man sagt ja immer, alle guten Dinge sind drei.“

Trotz zweimaliger Teilnahme sei er „wieder mega aufgeregt“ gewesen. „Vielleicht lag es auch daran, dass man schon so ein bisschen Druck hatte, weil die Leute ja auch was von einem erwarten.“ Denn was Vinny draufhat, kann die ganze Welt online verfolgen.

Mit Helene Fischer, Gottschalk und Abba bei „Wetten, dass …?“

„Manchmal realisiere ich es gar nicht, dass wirklich Millionen Menschen auf Youtube, Tiktok, Instagram oder auch im Fernsehen das feiern, was ich mache“, sagt Vinny. Spätestens seit 2021 dürften ihn nicht nur die Generation Z kennen.

Damals war Vinny Gast in Europas erfolgreichster TV-Show: „Wetten, dass …?“. Er teilte sich die Bühne mit Thomas Gottschalk, Björn und Benny von Abba und Schlager-Queen Helene Fischer und überraschte Wettkandidat Emil. Für den damals Achtjährigen ist Vinny Piano ein Idol – wie für so viele Kids.

Vinny Piano will Follower inspirieren

Seiner Vorbildfunktion ist sich Vinny bewusst. Im Netz gebe es viel Content, der junge Leute runterziehe oder falsche Werte vermittle. „Ich probiere, mit meinen Videos genau das Gegenteil zu erreichen. Es freut mich jedes Mal, Kommentare und Nachrichten zu lesen, dass ich junge Leute dazu inspirieren kann, Sport zu treiben, kreativ zu sein oder auch einfach an seine Träume zu glauben.“

Seinen Traum hat sich der Tausendsassa erfüllt. „Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich meine Leidenschaft zu meinem Beruf machen konnte.“ Der Job macht Spaß, ist aber auch Arbeit. Er investiere viel Zeit in die Produktion von Videos und allem, was dazugehöre. Etwa seinem Onlineshop, in dem Vinny Shirts, Sweater und Beanies für Fans verkauft.https://www.youtube.com/watch?v=Guo1NxXZYJ4

Single oder Freundin? Rostocker schützt Privatsphäre

Meist mit von der Partie: sein jüngerer Bruder Chris-Anthony. Mit ihm stürzt sich Vinny ins Abenteuer. Mal springt Vinny von der Klippe ins Meer, mal malt das Duo seinen Sportwagen oder seine Wohnung an oder bricht Trampolinrekorde – lustige Fails inklusive. Dabei lässt der Rostocker gern die Muskeln spielen. Sein Sixpack bringt ihm viele weibliche Fans ein. Ob die Chancen haben? Zu seinem Beziehungsstatus schweigt Vinny sich aus. „Ein bisschen Privatsphäre muss ein.“https://www.youtube.com/watch?v=JNUB_E6uta0

Seine Trampolinmoves teilt er dagegen gern mit einem Millionenpublikum. Bei „Big Bounce“ will Vinny Piano beweisen, dass er höher, schneller und weiter springen kann als jeder andere. Er ist nicht der einzige Mecklenburger, der sich in den TV-Parcours wagt: Auch Ben Buchholz aus Rostock zählt zu den Kandidaten. Der Schüler hat ebenfalls TV-Erfahrung: Zwei mal trat er in der RTL-Show „Ninja Warrior Kids“ an.

„Big Bounce“: RTL sendet 3. Staffel Die 3. Staffel von „Big Bounce – Die Trampolin Show“ geht wieder auf Sendung. Ab Samstag, 22. Juli 2023, zeigt RTL jeweils um 20.15 Uhr sechs neue Folgen und ein anschließendes Best-of. Durch die vier Qualifikationsshows sowie das Halbfinale und Finale führen Daniel Hartwich, Wolff-Christoph Fuß – und in der 3. Folge einmalig Elmar Paulke. Aus über 3000 Bewerbungen haben sich 240 der besten Sportler durchgesetzt und kämpfen um das Preisgeld von 50 000 Euro. Dafür müssen sie schneller sein als ihr Gegenüber und den „Big Bounce“-Parcours bezwingen.

