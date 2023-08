﻿Von wegen volle Züge: Freude statt Frust im Regionalexpress 5 nach Rostock

Rostock. Der Blick ins Internet hatte eigentlich nichts Gutes erahnen lassen: Auf ihrer Homepage warnte die Deutsche Bahn vor einer hohen Auslastung im Regionalexpress RE5 Berlin – Rostock. Hinzu kam das herrliche Sommerwetter, das normalerweise zusätzlich spontane Ausflügler an die Ostsee lockt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch als das OZ-Team am Sonnabendmittag in den Zug steigt, traut es seinen Augen kaum: Niemand im Zug muss stehen oder auf den Treppen sitzen. Im Fahrradabteil, das oft besonders umkämpft ist, stehen nur wenige Räder. Und es finden sich sogar noch einige freie Sitzplätze. Statt des erwarteten Frusts in vollen Zügen erlebt die OZ vor allem Freude auf einen schönen Tag oder Urlaub am Meer.

Probleme nur zwischen Potsdam und Berlin

Im Fahrradabteil ist so viel Platz, dass sich dort Saeid Asadzadeh mit seiner eigenen und einer weiteren befreundeten Familie hinsetzen konnte. Die Iraner wollen ein Wochenende in Rostock und Warnemünde verbringen. Die Stimmung ist gut – inzwischen: „Wir kommen aus Potsdam. Dort waren mehrere Züge in Richtung Berlin ausgefallen. Den RE5 haben wir nur erreicht, weil er bei der Abfahrt schon fünf Minuten Verspätung hatte.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sadegh Karimpouli (v.l.), Saeid Asadzadeh, Roya Mozabari, die Kinder Kian und Saiman sowie Khadije Jamshidi fahren von Potsdam nach Rostock. © Quelle: Ove Arscholl

Doch dann sei alles glatt gelaufen, so Asadzadeh: „Am Anfang war der Zug noch sehr voll. Aber nach einer halben Stunde stiegen viele Passagiere aus und wir konnten alle zusammensitzen.“ Am Bahnhof Oranienburg kann man in den Zug nach Rheinsberg umsteigen, möglicherweise hatte ein Teil der Passagiere dieses bei Berlinern sehr beliebte Ziel.

Lesen Sie auch

Drei Freunde: angenehme Zugfahrt

Sehr entspannt wirken auch die drei Freunde Neo, Lukas und Simeon aus Freudenstadt im Schwarzwald. „Man kann sagen: eine angenehme Zugfahrt“, freut sich Lukas. „Auf dem Bahnsteig in Berlin war kein besonders großes Gedränge und auch im Zug haben wir gleich einen Sitzplatz bekommen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Jugendlichen Simeon Lutz (v.l.), Lukas Jung und Neo Zucker aus Freudenstadt in Baden-Württemberg fahren gern mit der Bahn. © Quelle: Ove Arscholl

Das Trio hat nicht viel Zeit zu verlieren: „Wir wollen zwei Stunden in Warnemünde am Strand verbringen und dann weiter nach Dresden.“ Doch ob dieser Plan tatsächlich aufgeht, ist fraglich, denn die Strecke zwischen dem Rostocker Hauptbahnhof und Warnemünde ist zu diesem Zeitpunkt wegen eines vermeintlichen Bombenfunds an der Trasse gesperrt.

Familienvater mit beliebtem Trick

Gut gelaunt steht Arne Behrensen kurz vor der Einfahrt in Rostock mit seinen beiden Kindern Liv und Henri an ihren Fahrrädern. „Wir haben sie in Berlin extra eng zusammengestellt, damit möglichst viele Räder reinpassen“, erklärt der Familienvater. Doch das wäre gar nicht nötig gewesen, denn links und rechts ist noch ausreichend Platz.

Arne Behrensen und Sohn Henry (13) sind mit Fahrrad und Bahn unterwegs. © Quelle: Ove Arscholl

Die Familie hat sogar einen beliebten Trick angewandt: „Wir sind nicht am Hauptbahnhof in den Zug eingestiegen, sondern schon am Berliner Südkreuz.“ So versuchen viele Passagiere, dem erwarteten Gedränge am Berliner Hauptbahnhof zu entgehen. Die Behrensens wollen von Rostock aus weiter mit dem Zug nach Barth und von da aus per Rad nach Prerow für einen einwöchigen Urlaub.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tagesausflüglerin aus Neustrelitz: Auch schon anders erlebt

Wenke Schröder steigt in Neustrelitz zu und setzt sich auf einen der freien Plätze, die Sitze links und rechts von ihr bleiben frei. „Heute ist das kein Problem“, sagt die 41-Jährige, die einen Tagesausflug nach Warnemünde macht. Wegen des vermeintlichen Bombenfundes wird sie am Rostocker Hauptbahnhof von einer Freundin abgeholt – alles schon geklärt.

Wenke Schröder ist mit der Bahn von Berlin nach Rostock unterwegs. © Quelle: Ove Arscholl

Bei einer früheren Fahrt in diesem Sommer hat sie den RE5 aber auch schon anders erlebt: „Da war ein ziemliches Gedränge und die Leute waren sehr unfreundlich.“ Vor allem an einen jungen Mann erinnert sie sich, der mit seinem Rad ins bereits überfüllte Fahrradabteil wollte. „Da hat er die anderen Passagiere angeschnauzt.“

Warten auf den Aufzug am Rostocker Hauptbahnhof

Am Ziel Rostock ist dann auf dem Hauptbahnhof ein ziemliches Gewusel. Passagiere mit schwerem Gepäck, Fahrrädern oder Kinderwagen müssen lange auf den einzigen funktionierenden Aufzug am Bahnsteig warten. Doch nach wenigen Minuten sind die meisten draußen und können ihren Aufenthalt in der Hansestadt entspannt beginnen.

OZ