﻿Voodoo Jürgens in Rostock: Charmanter Geschichtenerzähler im Peter-Weiss-Haus

Der österreichische Musiker Voodoo Jürgens gastierte im Peter-Weiss-Haus in Rostock. Was der Abend bescherte: Österreichischen Pop, gute Unterhaltung – und eine Portion schwarzer Humor.

Der österreichische Musiker Voodoo Jürgens am Sonntagabend im Peter-Weiss-Haus in Rostock.

Rostock. Solch ein Name schafft schon mal Aufmerksamkeit – Voodoo Jürgens (der eigentlich David Öllerer heißt) hat zwar nichts mit Udo Jürgens (1934-2014) zu tun, aber die Neugier ist erst mal da.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So auch am 12. Februar in Rostock. Rund 100 Gäste waren zum Konzert gekommen. Das klingt wenig, macht aber auch den Charme der dazugehörigen Clubatmosphäre aus, in der diese Lieder bestens funktionieren. Ein kleiner Raum, in den der Künstler nach Belieben kommunizieren kann. Voodoo Jürgens wird heute in der Rubrik Austropop eingeordnet, er steht aber mit seinen Liedern in der Tradition der österreichischen schwarzhumorigen Liedermacher, wie Ludwig Hirsch oder Georg Kreisler.

Voodoo Jürgens in Rostock: Lieder des neuen Albums im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt des Abends standen Lieder der aktuellen Veröffentlichung von Voodoo Jürgens, das war die Ende 2022 erschienene LP „Wie die Nacht noch jung wor“. Das gestaltete sich in der Textverständlichkeit schwierig, wie der Entertainer anfangs einräumte, sein Österreichisch blieb eine Hürde, in der Wirkung ähnlich „wie bei einem Konzert von Eros Ramazzotti“, scherzte Voodoo Jürgens.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So war beim Zuhören hohe Konzentration gefragt, die Musiker servierten Titel wie „Stöckelschuach“, „Hoiber Preis“ oder auch „Zuckerbäcker“. In das letzte Lied hat der Voodoo Jürgens auch die eigene Lebensgeschichte einfließen lassen, hatte er doch selbst in einer Konditorei gearbeitet, bevor er sich dem Musikmachen zuwandte.

Nicht cool, sondern authentisch

Voodoo Jürgens ist nicht nur in der österreichischen Musik verwurzelt, auch in der Tradition des Geschichtenerzählens. An seiner Seite hatte Voodoo Jürgens eine Band, die nicht nur das klassische Rock-Instrumentarium bediente, sondern unter anderem auch Trompete, Harmonium oder Melodika. Ähnlich originell war übrigens Euroteuro, der Künstler im Vorprogramm, der seine Lieder als eine Art Karaoke-Show präsentierte.

In Österreich ist Voodoo Jürgens ein Star. In Rostock war seine charmante Präsentation elegant bis eigenwillig, ein mit Hingabe serviertes Programm. Der Künstler zeigte bei diesem Auftritt auch einen großen Gegensatz von Austropop zu Deutschpop: Voodoo Jürgens wollte nicht cool sein, sondern authentisch. Ihm gelang beides.