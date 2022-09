﻿Vor Baustart für Ortsumgehung Elmenhorst: Jetzt rücken Munitions-Experten an

Millionen-Bauprojekt am Standrand von Rostock: Elmenhorst-Lichtenhagen soll endlich eine Umgehungsstraße bekommen – für zehn Millionen Euro. Doch bevor im November die Bagger rollen, rückt am Montag der Munitionsbergungsdienst an. Warum – und was die Experten hier finden könnten

Ende der Ausbaustrecke: Die Verlängerung der Mecklenburger Allee, an der im August 2022 gerade letzte Arbeiten liefen, führt bisher ins Nichts. Die neu gebaute Straße endet nur wenige Meter vor Elmenhorst, wo sie eigentlich an die Umgehungsstraße angeschlossen werden soll.

Elmenhorst. Es bewegt sich was in Elmenhorst: Die von vielen im Ort lang ersehnte Umgehungsstraße soll ab November gebaut werden. Die neue Trasse soll die Einwohner vom massiven Durchgangsverkehr entlasten. Bevor die Bagger rollen können, müssen jedoch erst mal Spezialisten ran. Am kommenden Montag rückt ein vom Land beauftragter Munitionsbergungsdienst in der Gemeinde nordwestlich von Rostock an und untersucht das künftige Baufeld auf alte Kampfmittel. Das betroffene Areal umfasst etwa 50 000 Quadratmeter.

Das Wirtschaftsministerium geht davon aus, dort auch fündig zu werden. „Es gilt in mehreren Teilen als kampfmittelbelastet und es ist daher mit oberflächennaher Flakmunition zu rechnen“, sagt eine Ministeriumssprecherin. Unter anderem befanden sich auf dem Feld im Zweiten Weltkrieg acht Vernebelungsanlagen und drei schwere Flakstellungen. Die Fliegerabwehrkanonen sollten angreifende Flugzeuge abwehren. Hintergrund: Alliierte Kampfflugzeuge kamen aus der Richtung, mit dem Ziel, die Rüstungsbetriebe in Rostock-Warnemünde und Marienehe zu zerstören. Erst wenn das Baufeld vollständig kampfmittelfrei sei, könne mit dem Bau der Umgehungsstraße begonnen werden.

Im Sommer rollen Blechlawinen

Die neue Trasse soll ingesamt 4,7 Kilometer lang werden. Ziel der Baumaßnahme ist es, die Ortsdurchfahrt zu entlasten und die damit verbundene Lärm- und Schadstoffbelastung zu verringern. Außerdem werden die Reisezeiten von Warnemünde nach Bad Doberan und Wismar verkürzt, heißt es von Seiten des Ministeriums.

Sowohl durch Lichtenhagen Dorf als auch durch Elmenhorst rollen im Sommer Blechlawinen. Zum einen sind es die Urlauber, die aus Warnemünde kommen und in andere Küstenorte weiterfahren, aber auch die Pendler aus dem Umland, die zum Arbeiten nach Rostock wollen.

Die Ortsumgehung Elmenhorst ist 4,7 Kilometer lang. © Quelle: Benjamin Barz

„Der Berufsverkehr ist schon massiv und kaum noch auszuhalten“, sagt Bürgermeister Uwe Barten. Seine Familie lebt seit 300 Jahren in der Gemeinde. Und schon zu DDR-Zeiten sei eine Umgehungsstraße im Gespräch gewesen. Auch wenn die Trasse in erster Linie Elmenhorst entlasten soll, hofft Barten, dass auch Lichtenhagen davon profitieren werde. „Durch Lichtenhagen fahren am Tag 13 000 Autos. Das ist Wahnsinn. Die Umgehung hat Vorteile für alle“, sagt er.

Bau der Straße wurde immer wieder aufgeschoben

Lange hatten viele Elmenhorster und Lichtenhäger sich geärgert, weil das Land, das für den Bau der Umgehung als Teil der Landesstraße 12 verantwortlich ist, den Bau immer wieder aufgeschoben hatte. Unter anderem weil das Projekt auch Kritiker hatte. Eine Klage vor dem Verwaltungsgericht sei aber im letzten Jahr abgewiesen worden, berichtet Uwe Barten. Sie hatte die Planung auf mehr als fünf Jahre verlängert, sagte Projektleiter Thomas Genschmer bereits im April der OZ. Der nötige Grunderwerb sei inzwischen abgeschlossen.

Die lange Wartezeit hatte zur unangenehmen Folge, dass die Mecklenburger Allee aus dem Rostocker Stadtteil Lichtenhagen kommend in einer Sackgasse auf dem Feld endet. Sie wurde vonseiten der Hansestadt fertig gebaut, der Anschluss an die Ortsumgehung für die Nachbargemeinde Elmenhorst fehlt aber immer noch. „Der Zustand ist peinlich“, findet der Elmenhorster Bürgermeister.

Der Spatenstich für den Bau der Umgehungsstraße – als Teil der Bäderstraße zwischen Warnemünde und Bad Doberan – soll im November 2022 erfolgen. Dass es endlich losgeht, kann Bürgermeister Barten noch gar nicht recht fassen. „Ich glaube das erst, wenn die Bagger auch wirklich rollen“, sagt er.

Details gibt es in der Anwohnerveranstaltung am Mittwoch

Die Gesamtkosten für die Ortsumgehung werden laut Ministerium derzeit auf etwa zehn Millionen Euro geschätzt. Die Bauzeit soll nach aktuellem Stand zweieinhalb Jahre dauern. Demnach könnten erste Fahrzeuge Mitte 2025 über die Ortsumgehung L 12 rollen.

Über die Planungen und Details des Bauprojekts will das Straßenbauamt Schwerin die Einwohner am Mittwoch, dem 14. September, informieren. Die Zusammenkunft im Gemeindezentrum Elmenhorst-Lichtenhagen beginnt um 17 Uhr.