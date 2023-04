﻿Vor Rostock-Konzert: Angelo Kelly über Lieblingssongs, Family-Comeback und die Wahrheit über seine „Alkohol-Beichte“

Mit der Kelly Family wurde er berühmt, mit seiner Frau und den gemeinsamen Kindern hat er zehn Jahre Musik gemacht. 2023 geht Angelo Kelly wieder auf „Mixtape“-Tour. Was Fans erwartet, welche Lieder der Künstler live spielen will und wie er mit einem TV-Auftritt ungewollt Schlagzeilen machte.

Rostock. Darauf haben viele Fans von Angelo Kelly gewartet: Der Musiker geht 2023 wieder auf „Mixtape“-Tour. Gemeinsam mit Multi-Instrumentalist Matthias Krauss und vielen Lieblingsliedern im Gepäck bereist er die Republik. Zum Tourauftakt gibt Angelo Kelly ein Konzert in der Rostocker Kulturbühne Moya. Die OZ sprach vorab mit ihm.

Am 14. April gehts mit neuem Programm erstmals live auf die Bühne. Sind Sie angesichts Ihrer jahrzehntelangen Karriere als Musiker da noch aufgeregt?

Auf jeden Fall. Vor der ersten Show einer Tour bin ich immer aufgeregt. Auch, wenn man sich monatelang darauf vorbereitet: Die Ungewissheit bleibt. Aber das ist auch das Schöne. Es gibt keine Garantien, man muss immer wieder was riskieren. Das ist auch wichtig, damit die Kunst vital bleibt.

Für den Tourauftakt haben Sie sich Rostock ausgesucht. Mit der Stadt verbindet Sie viel.

Ja, es ist ein bisschen ein Heimspiel. Wir leben zwar in Irland. Aber sobald ich in Deutschland bin, ist Rostock meine Heimat. Das hat natürlich viel mit meiner Frau zu tun (Kira Kelly stammt aus Warnemünde, Anm.d.Red). Wir haben Familie und Freunde in Warnemünde und sind zwischen zwei und fünf Mal im Jahr da.

Angelo Kelly 2018 am Strand von Warnemünde. Hier zieht es ihn öfter hin. Seine Frau Kira stammt aus dem Ostseebad. © Quelle: Ove Arscholl

Apropos Familie, Sie haben die letzten zehn Jahre mit ihrer Frau und ihren Kindern Musik gemacht. Nun gehts im Duo mit Matthias Krauss auf Tour. Eine große Umstellung?

Total. Es ist zwar nicht ganz neu, weil ich früher schon als Solokünstler gearbeitet habe. Aber es ist das erste Mal nach zehn Jahren, dass ich ohne Kelly Family und der eigenen großen Truppe unterwegs bin. Aber ich freue mich drauf. Immer wieder was Neues – das braucht man auch, um den Kick zu haben.

Wie haben Sie sich vorbereitet?

Wir haben viel geprobt. Und ich führe schon seit Wochen Selbstgespräche, das ist sehr witzig für meine Frau und meine Kinder (lacht). Bei der Tour will ich Geschichten erzählen, von denen ich hoffe, dass manche auch witzig sind.

Haben die Anekdoten denn bei Ihrer Familie gezündet?

Nein (lacht). Aber das ist kein Richtwert, denn nichts, was ich als Papa sage, ist witzig. Vor ein paar Monaten war ich in einer Late-Night-Show in Österreich. Die Moderatoren waren sehr frech. Ich hab ihnen mit Humor Paroli geboten. Die haben sich kaputtgelacht, es ging auf Youtube viral. Ich hab das meinen Kindern gezeigt. Die fanden’s eher ein bisschen peinlich (lacht). Im Ernst: Wenn ich meinen Kindern etwas erzähle und dafür nur ein kleines Schmunzeln bekomme, weiß ich, das wird auf der Bühne richtig gut und der Laden bricht vor Lachen zusammen.

Welche Musik steht auf der Playlist Ihrer „Mixtape“-Tour?

Ich cover Songs aller möglichen Genres. Ich habe Musik von Iron Maiden dabei, aber auch von den Backstreet Boys. Die Titel cover ich auf meine eigene Weise. Ein Maiden-Song wird zu einer Ballade, ein Backstreet-Boy-Titel zu einer Country-Mitmach-Nummer.

Wonach wählen Sie die Songs für Ihr Live-„Mixtape“ aus?

Ich nehme Songs, bei denen ich einen Bezug habe, wie ich sie machen möchte, und mit denen ich eine Geschichte verbinde. Mit Iron Maiden hatte ich eine witzige Begegnung und mit den Backstreet Boys haben wir zu Kelly-Family-Zeiten in den 90ern viel erlebt, sind bei Events wie den Bravo-Shows aufgetreten. Wir waren Rivalen in den Augen der Leute. Nach dem Motto: Wer ist die beliebteste Teenie-Band? Aber in Wirklichkeit haben wir uns gemocht.

Dass Sie gut im Covern sind, haben Sie bei „The Masked Singer“ bewiesen, wo Sie im Kakerlaken-Kostüm Songs wie „Gangsta’s Paradise“ von Coolio performten.

Da hab ich großen Spaß dran gehabt. Leider musste ich nach der zweiten Show freiwillig aussteigen. Corona war gerade ausgebrochen und mir war es zu heiß, ständig zwischen Irland und Deutschland hin- und herzufliegen. Aber die gesamte Geheimtuerei war mega. „Gangsta’s Paradise“ werd ich übrigens auch jetzt auf der Tour spielen.

Werden wir Sie künftig in weiteren Unterhaltungsshows sehen? „Let’s dance“ ist bei Promis ja ziemlich angesagt.

Das wär nichts für mich. Wenn es nichts mit Musik zu tun hat oder ich über Musik reden kann, bin ich nicht dabei. Ich mach’ Fernsehsendungen, um ein Album oder eine Tour zu promoten. Ganz ehrlich: TV macht entweder gar keinen Spaß oder wenig. Das ist Arbeit. „Masked Singer“ war was anderes. Da wurde ich übrigens auch nicht angefragt. Ich hab mich bei denen gemeldet und gesagt, ich find das toll und wär gern dabei. Die meisten TV-Auftritte sind ein nötiges Muss.

Und kann Folgen haben. Zuletzt machten Sie nach einem TV-Auftritt mit einer „Alkohol-Beichte“ Schlagzeilen.

Da wurde aus einer Maus ein Elefant gemacht. In einer Talkshow hab’ ich nebenbei erwähnt, dass ich seit einem Jahr nichts mehr trinke und noch einen Satz dazu gesagt. Es ist so: Ich will in Interviews offen sein, Mensch sein. Manchmal werde ich für diese Offenheit bestraft, indem man versucht, aus einem Satz eine Schlagzeile zu kreieren, um online möglichst viele Klicks zu kriegen. Ich finde es erschreckend, dass es in deutschen TV-Sendungen oft nur am Rande um Musik geht. Dabei ist das doch was Schönes und total Spannendes, über das man endlos reden kann.

Reden wir über Ihre Musik. Auf der „Mixtape“-Tour spielen Sie Songs anderer Künstler. Wird es auch wieder Musik von Ihnen geben?

Klar, auf jeden Fall.

Eine Frage, die bei Ihren Fans immer wieder auftaucht: Gibt es ein Comeback der Kelly Family oder von Angelo Kelly & Family?

Meine Kinder gehen ihre eigenen Wege, da war einfach die Zeit gekommen, das zu beenden. Mit der Kelly Family hatten wir 2017 bis 2020 unser sehr erfolgreiches Comeback. Das hab ich sehr genossen, aber auch viel Energie da reingesteckt. Ich hab noch nie so viel gearbeitet wie in diesen Jahren. Das solls dann aber auch gewesen sein. Ich hab ein schönes Stück vom Kuchen bekommen, ich muss nicht den ganzen Kuchen essen (lacht).

Sie haben viele Hits komponiert. Gibt es einen Song, den Sie gern geschrieben hätten?

Viele. „Who wants to live forever“ von Queen zum Beispiel. Ein unglaublich toller, emotionaler Song. Ich wage es, ihn auf der „Mixtape“-Tour zu spielen. Oh, das wollte ich eigentlich nicht verraten. Wenn man einmal mit einem Journalisten über Musik spricht, kommt das dabei raus. Reden wir doch lieber über Alkohol (lacht.)