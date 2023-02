Vorfälle bei Hansa-Spiel: Jugendgruppe aus Schweden angegriffen – Gäste-Fans mit Steinen beworfen

Bittere Polizeibilanz nach dem Spiel Hansa gegen Darmstadt am Sonntagabend: Ein Fußball-Team aus Schweden wurde von zehn unbekannten Tätern in der Nähe des Ostseestadions attackiert. Auch der Transfer der Darmstadt-Fans nach dem Spiel lief nicht störungsfrei. Mehrere Autos wurden zudem aufgebrochen. Rund 650 Polizisten waren im Einsatz.

Rostock. Eine Fußball-Jugendmannschaft aus Schweden wurde am Samstag im Vorfeld des Hansa-Spiels von etwa zehn unbekannten Täter angegriffen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte kam es in einem Discounter in der Nähe des Ostseestadions zu dem Übergriff. Die Täter konnten flüchten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Spiel zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem SV Darmstadt 98 wurde im Vorfeld als Problemspiel eingestuft. Während der ersten Halbzeit wurde Pyrotechnik in erheblichem Ausmaß auf der Südtribüne gezündet. Der Innenraum des Ostseestadions war mehrere Minuten in dichte Rauchschwaden gehüllt - die Spielbegegnung musste daher kurzzeitig unterbrochen werden. Offenbar um ihre Identifizierung zu verhindern, hatten sich die Täter zuvor vermummt und Pyrotechnik – sogenannte Nebeltöpfe und Bengalos – gezündet. Gegen die Verdächtigen wird wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.

Rostocker Fans zünden im Fanblock Pyrotechnik. Im Vordergrund ist eine Eckfahne zu sehen. © Quelle: Marcus Völker/dpa

Shuttlebusse der Darmstadt-Fans mit Steinen beworfen

Bereits vor dem Spiel wurde auf der Nordseite des Rostocker Hauptbahnhofes Pyrotechnik gezündet. Die Polizei durchsuchte den Täter und stellte weitere pyrotechnische Erzeugnisse sowie Betäubungsmittel sicher. Die Anreise der rund 560 Gästefans aus Darmstadt per Sonderzug lief nach Polizeiangaben störungsfrei. Auf der Abreise allerdings wurden während des Transfers der Darmstadt-Fans zum Rostocker Hauptbahnhof zwei Shuttlebusse sowie zwei Funkstreifenwagen mit Steinen beworfen und beschädigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Nach dem Ende der Partie wurden im Stadionumfeld mehrere abgestellte Fahrzeuge festgestellt, die durch unbekannte Täter aufgebrochen wurden.

Insgesamt waren rund 650 Polizisten der Landes- und Bundespolizei im Einsatz. Unter anderem wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Verstößen gegen das Sprengstoff- und Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.