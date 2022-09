﻿Vorne wieder zu harmlos: Hansa Rostock verliert 0:1 gegen Hannover

Hansa Rostock kassiert zum ersten Mal in dieser Saison zwei Niederlagen in Folge. Ein Elfmeter bringt im Nordduell gegen Hannover 96 die Entscheidung. Dem 0:1 läuft die Mannschaft von Trainer Jens Härtel in der 2. Halbzeit vergeblich hinterher. Zwei Neue geben ihr Debüt.

Rostock. Das war zu wenig: Trotz einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit kassierte der FC Hansa am Sonntag eine 0:1 (0:1)-Niederlage gegen Hannover 96. Es ist die zweite Heimniederlage der Rostocker in dieser Saison und das erste Mal, dass sie zwei Spiele in Serie leer ausgehen. Das entscheidende Tor für die Gäste aus Niedersachsen erzielte vor 24 500 Zuschauern im Ostseestadion Havard Nielsen per Foulelfmeter (41.). Mit den Verteidigern Rick van Drongelen und Anderson Lucoqui gaben zwei der drei Last-Minute-Neueinkäufe ihre Premiere im Hansa-Trikot. Für Hannover war es der vierte Sieg in Serie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Van Drongelen und Lucoqui gleich in der Startelf

Drei Tage nach ihrer Verpflichtung berief Härtel alle drei Last-Minute-Neuzugänge in den Kader gegen Hannover. Rick van Drongelen (kam von Union Berlin) und Anderson Lucoqui (Mainz 05) liefen von Beginn an auf, Lee Dong-Gyong (Schalke) nahm zunächst auf der Bank Platz. Insgesamt veränderte der Trainer die Startelf im Vergleich zum 0:2 in Karlsruhe vor einer Woche auf vier Positionen. Lukas Hinterseer gab gegen seinen Ex-Verein seine Startelf-Premiere für die Rostocker, auch Svante Ingelsson war neu im Team. Thill, Roßbach, Scherff und Rhein (verletzt) rotierten raus.

Mit drei nominellen Stürmern in der Startelf (Verhoek, Pröger, Hinterseer) wollte Härtel der Rostocker Sturmflaute den Kampf ansagen. Mit nur fünf Treffern in sechs Spielen hat Hansa nach Schlusslicht Eintracht Braunschweig (drei Tore) die uneffektivste Offensive in der 2. Liga. Hinterseer musste allerdings auf der ungewohnten Position hinter den Spitzen ran.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach einer schwungvollen Anfangsphase blieb vieles nur Stückwerk

Hannovers erste Aktionen in Richtung gegnerisches Tor waren zunächst etwas zielstrebiger, ohne allerdings Schlussmann Kolke ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Hansas erster Schussversuch von Pröger flog eine Etage über das Gehäuse der Niedersachsen (8.), die mit drei Siegen in Serie angereist waren.

Lesen Sie auch

Nach der schwungvollen Anfangsphase blieb auf beiden Seiten vieles nur Stückwerk. Die zum Teil zerfahrenen Bemühungen spielte sich weitgehend zwischen beiden Strafräumen ab. Hansa zog sich im eigenen Stadion weit zurück und ließ die Gäste kommen. Mehr als ein Neumann-Schuss aus der Distanz, der Kolke nicht vor Probleme stellte, war lange Zeit der einzige Torabschluss (35.).

Malone-Foul im Strafraum: Hannover nutzt Elfmeter zur Führung

Mit der Ruhe war es dann aber vorbei, als Malone wie aus dem Nichts das Führungstor für Hansa auf dem Fuß hatte. Der Verteidiger war bei einer Ecke mit nach vorne gerückt, sein Schuss aus dem Fünfmeterraum wurde von Hannovers Nielsen geblockt (38.). Kurz danach war wieder der US-Amerikaner der Hauptdarsteller – dieses Mal im eigenen Strafraum. Nach einem ungestümen Einsteigen gegen Nielsen entschied der Unparteiische auf Strafstoß. Der Gefoulte schickte Kolke in die falsche Ecke – 1:0 für Hannover (41.).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

96-Keeper Zieler entschärft Malone-Kopfball

Hansa drohte nach einer enttäuschenden ersten Halbzweit die zweite Heimniederlage. Zum Saisonauftakt hatte die Härtel-Elf gegen Heidenheim den Kürzeren gezogen 80:1). Nach 57 Minuten gab Ingelsson den ersten Schuss auf das 96-Tor ab. Mehr als eine Ecke sprang dabei nicht heraus. Im Spiel nach vorne fehlte es den Rostockern, wie zuletzt in Karlsruhe (0:2), auch vor heimischer Kuliss an Präzision und Durchschlagskraft. Auch ein weiterer Versuch von Pröger blieb ebenso ohne Erfolg (60.) wie ein Malone-Kopfball, den 96-Keeper Zieler entschärfte (61.).

Dreifach-Wechsel bei Hansa in der Schlussphase

Es war die stärkste Phase der Rostocker, die endlich auch mal torgefährlich wurden. Nach gutem Neidhart-Pass in die Tiefe lief Pröger mit dem Ball aufs Tor zu, sein Schuss ging aber flach am linken Pfosten vorbei (64.). Hansa blieb dran, aber Zieler war auch bei Prögers nächstem Versuch aufmerksam (69.). Auf der anderen Seite verhinderte Kolke gegen Kunze nach einem Ballverlust von Hinterseer das 0:2 (71.). Genauso stark parierte Zieler einen Schuss von Ingelsson (77.).

Mit einem Dreifach-Wechsel – Thill, Schröter und Munsy kamen ins Spiel – stemmte sich Hansa in der Schlussphase gegen die drohende Heimpleite. Doch Hannover brachte die Führung über die Zeit und bejubelte im Nordduell am Ende den vierten Sieg in Serie. Für die Härtel-Elf geht es am Sonnabend mit dem Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hansa: Kolke – Malone, Fröde, van Drongelen – Neidhart, Lucoqui – Dressel, Hinterseer (78. Munsy), Ingelsson (78. Schröter)– Pröger (78. Thill), Verhoek.

Tor: 0:1 Nielsen (41., Foulelfmeter)

Zuschauer: 24 500