Vollsperrung in der Schillingallee in Rostock wird ab 15. Mai erweitert

Die Bauarbeiten in der Schillingallee in Rostock gehen in die nächste Phase. Dafür wird der Bereich der Vollsperrung ab Montag größer. Was Anlieger beachten sollten und wie die Notaufnahme der Uni-Klinik zu erreichen ist.