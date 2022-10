﻿Kandidaten der Rostocker OB-Wahl im Steckbrief: Das ist Jörg Kibellus (Einzelbewerber)

Lieblingsplatz, Lottoträume und Lebensmotto: Die OZ stellt die 17 Kandidaten bei der Wahl zum neuen Oberbürgermeister der Stadt Rostock in kurzen Steckbriefen vor. Was sind das für Menschen und was ist ihnen wichtig? Hier geht es zu den Antworten von Jörg Kibellus (Einzelbewerber).

17 Kandidaten haben sich zur Oberbürgermeisterwahl am 13. November ins Rennen gebracht. Die OZ stellt sie alle in kurzen Steckbriefen vor.

Rostock. Die größte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern sucht ein neues Oberhaupt. 17 Kandidaten haben sich zur Oberbürgermeisterwahl am 13. November ins Rennen gebracht. Sie wollen die Nachfolge von Claus Ruhe Madsen (parteilos) antreten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um den Rostockern neben Wahlplakaten und -programmen die Entscheidung zu erleichtern, wem sie ihre Stimme geben sollen, stellt die OSTSEE-ZEITUNG alle Anwärter in kurzen Steckbriefen vor.

Das sind die Antworten von Jörg Kibellus (Einzelbewerber)

Hier gibt Jörg Kibellus, der als Einzelbewerber antritt, einen Überblick darüber, was er im Rathaus als Erstes anpacken will und was ihm für die Stadt am wichtigsten ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Persönliches

Alter: 40 Jahre

Partei: ich trete parteilos an, bin aber Mitglied bei der SPD

In Rostock seit: meiner Geburt

Beruf: Ich bin selbständiger Schornsteinfegermeister und bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger in Rostock. Außerdem bin ich seit 18 Jahren im Ehrenamt tätig und seit vier Jahren Landesinnungsmeister der Schornsteinfeger-Innung MV und seit September dieses Jahres Vizepräsident des Wirtschaftsverbandes Handwerk.

Hobbys: Zeit verbringen mit meiner Familie, Musik, Lesen und Laufen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lebensmotto: Du kannst alles schaffen, wenn du nur willst.

Das ist mein Lieblingsplatz in Rostock, weil:

Das Gehlsdorfer Ufer mit Blick auf die Stadt. In Gehlsdorf habe ich meine Kindheit und Jugend verbracht und entlang des Ufers führt mich so manche Laufrunde. Die Silhouette der Stadt Rostock ist von dieser Seite aus einfach in voller Schönheit zu bestaunen.

Was ich als Erstes mache, wenn ich OB werde:

Mich bei den Leuten bedanken, die mich unterstützt haben und mir vor der Kandidatur und Wahlkampf Mut gemacht haben, aber auch bei allen Wählern, die wählen gegangen sind. Im Rathaus wäre meine erste Amtshandlung aber, mich überall mal vorzustellen und mit den Menschen die dort arbeiten, ins Gespräch zu kommen.

Wenn ich eine Million im Lotto gewönne, würde ich:

Mit meiner Frau und meiner Tochter eine tolle Urlaubsreise machen, meiner Mutter eine Wohnung kaufen und den Rest für meine Tochter anlegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mein Wahlprogramm:

Mein Wahlprogramm trägt den Namen „Mehr Glück(lichsein) für Rostock“.

Ich möchte der Stadt nicht nur durch meine berufliche Herkunft als Schornsteinfeger und somit auch Glücksbringer zu „Glück“ verhelfen, sondern auch durch meine Themen und Erfahrung. Rostock und alle Bürgerinnen und Bürger sollen in den nächsten Jahren glücklicher werden durch die Themen, die ich aus meinem Wahlprogramm umsetzen möchte.

Dazu gehören ein besseres Miteinander zwischen Verwaltung, Bürgerschaft, Senatoren und Oberbürgermeister, bezahlbarer Wohnraum, der Ausbau der Stadt-Umland-Beziehung, die Energiesicherheit und Energieoffenheit der Stadt, die Digitalisierung gerade im Bereich des Bürgerdienstes, der Ausbau des Radwegenetzes und die Entschärfung gefährlicher Punkte, eine Unterstützung der Sportvereine bei der Planung neuer Sportstätten und der Verbesserung der Vorhandenen und deren Ausstattung, die Sanierung und Erneuerung von Spielplätzen, das In- Den-Gleichklang-Bringen von Grünflächen zu Neubauaktivitäten, die Stadt sauberer und nachhaltiger machen, die Verbesserung der Ausstattung von Schulen und Kitas, sowohl im Bereich der Gebäude als aber auch im Bereich von höhenverstellbaren Tischen und Stühlen, Technik für das digitalisierte Lernen, die Werbung von neuen Einwohnern durch den Ausbau der Angebote im Bereich von Freizeit, Kultur, Kunst und dem Arbeitsmarkt.

Von OZ