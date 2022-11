﻿Wählerische Beos: Rostocker Weibchen findet im Vogelpark Marlow ihr Glück

Neben der Shell-Tankstelle an der B 105 und in der Nähe von Karls Erdbeerhof in Rövershagen hat die Mecklenburger Destille eine neue Erlebnis-Brennerei samt Restaurant und Brauerei gebaut. Nun steht die Eröffnung an. Wann es losgeht, was Besucher erwartet und welche neuen Sorten Gin-, Rum-, Bier- und Likör-Trinker kaufen können