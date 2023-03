Viele Menschen im Osten Deutschlands haben Vorbehalte gegen die USA. Der US-Generalkonsul in Hamburg will das ändern. Daher stellte er sich zwei Stunden lang den Fragen von Schülern an einer Rostocker Schule. Die zeigten sich gut informiert, was den Diplomaten beeindruckte.

