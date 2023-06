Wagen steht auf Autobahn 19 nahe Rostock – zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß

Polizeireport

Ladendieb in Rostock erwischt – jetzt sitzt er im Gefängnis

Ein 25-Jähriger wollte am Donnerstag in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt in Rostock in einem Drogeriemarkt Kosmetikartikel im Wert von mehreren Hundert Euro mitgehen lassen. Dabei wurde er von einem Mitarbeiter beobachtet.