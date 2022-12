﻿„Wahnsinn des Jahrtausends“: Warum ein Rostocker Jurist seine Energiepauschale verschenkt

„Mir geht’s gut“: Hans Gelpcke und ehemalige Mitschüler lehnen die geplante Extrazahlung des Bundes über 300 Euro ab. Für wen der in Rostock bekannte Anwalt das Geld stattdessen spendet.

Rostock. Hans Gelpcke eckt gern auch einmal an. Der Rostocker Anwalt hat in seiner Zeit, als er noch politisch für die CDU in der Stadt aktiv war, mit einer seiner Aktionen für so viel Ärger gesorgt, dass ihm ein Parteiausschluss drohte. Am Ende durfte er zwei Jahre lang kein Amt bekleiden.