﻿„Bisher haben wir jeden aufs Brett bekommen“: Wassersport-Park in Rostock startet in die Saison

Bei nur acht Grad kaltem Wasser sind am Karfreitag die Wassersportler an der Anlage „Supieria“ in die neue Saison gestartet. Was die Anlage auszeichnet, wie Anfänger lernen können, sich auf Wasserski und Wakeboard zu halten, und welche Neuheiten es gibt.

Eröffnung des Wakeboardjahres 2023 am Karfreitag: Im Bild Emil Borgwardt. Foto: Frank Söllner

Rostock. Mit einer Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern saust Emil Borgwardt aus Ribnitz-Damgarten über das Wasser. Der 17-Jährige steht auf einem Wakeboard und hält sich an der Leine fest, die ihn über den Parcours des Wakeboard- und Wasserskiparks „Supieria“ im Rostocker Iga-Park zieht.

Schließlich bewegt er sich auf eines der Features (Hindernisse) zu, geht leicht in die Hocke und setzt zum Sprung an. Gekonnt dreht er sich in der Luft, landet wieder auf dem Wasser und fährt weiter. „Ich bin gern hier. Ich mag das Gefühl, auf dem Wasser zu sein, ich mag den Sport und die Leute hier“, sagt der Teenager, der seit sechs Jahren aktiv ist, später.

„Adrenalin wärmt auf“

Die Wassersportanlage ist am langen Osterwochenende in die Saison gestartet. Trotz Nieselregens, sechs grad Außen- und acht Grad Wassertemperatur kamen am Karfreitag zahlreiche Wassersportler zur Eröffnung. „Heute sind keine Anfänger hier – dafür ist es einfach noch zu kalt. Die, die heute fahren, sind ganz heiß auf den Wassersport. Das Adrenalin wärmt auf“, sagt „Supieria“-Chef Lars Pastoor.

Preise und Infos Die Preise richten sich nach der Verweildauer: Für eine Stunde auf der Anlage zahlen Erwachsene 24 und Jugendliche 18 Euro. Das Tagesticket gibt es für 39 beziehungsweise 31 Euro. Wakeboards kosten 7 Euro für eine Stunde und 10 Euro für einen Tag. Ein Neoprenanzug kann für 6 Euro für eine Stunde und 10 Euro am Tag geliehen werden, beim Helm sind es 2 beziehungsweise 4 Euro. Die Anlage hat im April samstags und sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Im Mai kann das Angebot dienstags bis freitags von 14 bis 18 Uhr sowie am Wochenende von 12 bis 19 Uhr genutzt werden.

Zum Start der dritten Saison in Rostock wurden die Features umgestellt. „Das ist die Herausforderung, sich darauf einzustellen, ob ein Hindernis nun rechts oder links vom Kabel steht“, erklärt der Chef. Heute seien die Sportler noch nicht ganz so risikoreich wie sonst. Man müsse sich erst einmal an das neue Set-Up herantasten. „Wenn man einen neuen Trick übt, fällt man schnell ins Wasser. Und heute ist es ja sehr kalt.“

„Fahren hält warm“

Marvin Waack trägt einen Neoprenanzug. Dennoch kommt der 34-Jährige zitternd aus dem Wasser. „Das Fahren hält warm. Aber trotzdem ist man irgendwann durchgefroren und dann geben die Muskeln auf“, sagt er. Für den Wassersport ist er extra aus Berlin angereist. „In Berlin gibt es zwar auch Möglichkeiten, aber hier ist der Spirit besser, die Vibes, die Leute. Die anderen treiben einen auch an, neue Tricks auszuprobieren.“

Eröffnung des Wakeboardjahres 2023 am Karfreitag: Im Bild Arvid Giese, Phillip Melchert und Laszlof Fekete (v.l.) Foto: Frank Söllner © Quelle: Frank Söllner

Seit vier Jahren ist Waack Wassersportler. „Ich habe schon etwas gebraucht, um sicher zu stehen. Das war anstrengend, erst einmal reinzukommen.“

Schülerferien- und Einsteigerkurse

Wer auf den Brettern noch Anfänger ist, kann im Sommer von den Profis lernen. Ab Juli sollen wieder Schülerferienkurse angeboten werden. „Das haben wir in den vergangenen beiden Saisons auch gemacht und so hat sich hier eine sehr junge Community gebildet“, sagt Pastoor. „Alle freuen sich, dass es wieder losgeht und sie ihre Sportfreunde wieder treffen können.“

Anfänger können sonst auch zu den regulären Öffnungszeiten kommen, allerdings bieten die Betreiber samstags und sonntags zusätzlich auch Einsteigerkurse an. „Da verringern wir etwas die Geschwindigkeit und die Coaches geben Tipps“, so Pastoor. „Bisher haben wir jeden aufs Brett bekommen.“ Bereits nach einer halben Stunde würden Neulinge ein erstes Gefühl bekommen. „Wir raten immer dazu, mit Wasserski anzufangen und die ersten Runden auf zwei Brettern zu starten, um erst einmal ein Gefühl für die Bewegung auf dem Wasser zu bekommen.“ Viele würden dann aber schnell auf das Wakeboard umsteigen.

Rostock: Einzige Anlage auf einem Fluss

Auch Julian Schmidt von der Insel Rügen hat 2019 erst einmal auf Skiern begonnen, dreht nun aber sicher auf dem Wakeboard seine Runden. „Jeder neue Trick kostet Überwindung“, sagt der 22-Jährige, der am liebsten zum Rückwärtssalto ansetzt. „Ins Wasser fallen gehört da auch mal dazu“, sagt er. Auch er kommt gern nach Rostock. „Die Leute sind cool und die Anlage sehr modern.“

Blick auf die Anlage des Wakeboard- und Wasserskiparks „Supieria“ im Rostocker Iga-Park. Foto: Frank Söllner © Quelle: Frank Söllner

Nach Angaben von Pastoor ist die Anlage die einzige in Europa, die auf einem Fluss aufgebaut ist. „Da haben wir ein schönes Spannungsfeld zwischen Park, Fluss und Hafen“, sagt er. „Das ist schon beeindruckend, wenn dann mal ein Schiff vorbeifährt.“