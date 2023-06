﻿„Scheiße, jetzt geht alles von vorn los“: Feuerwehrleute bei Göldenitz am Limit

Größter Flächenbrand in diesem Jahr

Sven Lessentin wird 46. Doch anstatt seinen Geburtstag zu feiern, ist der Freiwillige Feuerwehrmann seit Dienstagvormittag bei den Löscharbeiten in Göldenitz (Landkreis Rostock) dabei.

Der Großbrand bei Göldenitz und Teschow (Landkreis Rostock) hat am Dienstag rund 300 Feuerwehrleute aus der Region in Atem gehalten. Auch am Mittwoch sind zahlreiche Helfer damit beschäftigt, das Feuer einzudämmen – einige seit mehr als 24 Stunden. Wie die Lage vor Ort ist und wie die Profis die Entwicklung einschätzen.

