﻿Filme, Wandertage und Projekte statt Unterricht kurz vor den Sommerferien in MV – muss das sein?

Rostock. Wandertage, Filmeschauen und Projekte statt Mathe, Deutsch, Geschichte: Nach dem Notenschluss steht kurz vor den Sommerferien an den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern oft kein normaler Unterricht mehr auf dem Lehrplan. Was seit Jahren gängige Praxis ist, stößt nicht nur bei einigen Eltern zunehmend auf Unverständnis.

Wegen der schlechten Noten im Mathe-Abi und Lernrückständen durch die Corona-Pandemie sprechen sich auch OZ-Leserinnen und -Leser verstärkt für die klassische Wissensvermittlung bis zum Ferienbeginn aus. So sagt beispielsweise Manuela Ehrke, dass auch schon über das ganze Schuljahr hinweg genug Unterricht ausfalle. Andere betonen, dass auch Arbeitnehmer nicht eine Woche vor Urlaubsbeginn faulenzen könnten.

Schule schwänzen für früheren Urlaubsstart? Keine gute Idee Grundsätzlich ist die Beurlaubung vom Schulbesuch in Mecklenburg-Vorpommern möglich. Wie das Bildungsministerium betont, ist das jedoch nur in Härtefällen zulässig. Der Urlaub der Familie gehört meist nicht dazu. Wer trotzdem einfach schwänzt, verstößt gegen die Schulpflicht. Das kann hart bestraft werden. Laut der Webseite bußgeldkatalog.org droht in MV ein Strafgeld von bis zu 2500 Euro. Wiederholungstätern könnte eine Geldstrafe von bis zu 180 Tagessätzen auferlegt werden – im Ernstfall droht sogar das Gefängnis. An manchen Flughäfen wird die Einhaltung der Schulpflicht wenige Tage vor dem Sommerferienbeginn kontrolliert – zum Beispiel in Hamburg oder Hannover. Dem Bildungsministerium sind keine Fälle von Flughafenkontrollen im Nordosten bekannt.

Unterricht kurz vor Ferien: „Sprint auf letzten Metern bringt nichts“

Wie das Bildungsministerium in MV mitteilt, liegt die Gestaltung der letzten Schulwochen in der Verantwortung der Schulen, als Grundlage diene der Rahmenplan. Wie der Leiter der Don-Bosco-Schule in Rostock betont, werden auch bei Wander- und Projekttagen Inhalte vermittelt. „Beispielsweise organisieren wir einen Hackathon, bei dem sich die Schüler in unterschiedlichsten Interessengebieten ausprobieren können“, sagt Gert Mengel.

Von der Verschönerung der Klassenzimmer über KI im Unterricht bis hin zu einem Graffiti-Projekt reichen die Themen. „Die Frage wäre aber, ob so etwas nicht eher am Schuljahresbeginn Sinn ergibt, um den Schwung für die kommenden Monate zu nutzen“, gibt er zu.

Gert Mengel, Leiter der Don-Bosco-Schule in Rostock. © Quelle: Moritz Naumann

Generell gehe es laut Mengel aber darum, dass das ganze Jahr über ordentlich gearbeitet wird. „Wenn ich die ganze Strecke über gebummelt habe, bringt auch ein Sprint auf den letzten Metern nichts“, beschreibt er die Problematik bildlich. Doch das hänge auch von den verfügbaren Ressourcen ab.

Wandertag statt Mathe: „Zum Lernen gehört mehr als nur Pauken“

Befeuert wird die Debatte aktuell durch den deutlich schlechteren Notenschnitt beim schriftlichen Mathe-Abitur als in den Vorjahren. Jeder Fünfte fiel sogar durch. Die Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) hat deshalb verfügt, dass jeder Prüfling einen Punkt mehr erhält. „Normaler Unterricht wäre sinnvoll, wenn die Schüler jetzt schon das Mathe-Abi zu schwer fanden“, schreibt dazu zum Beispiel OZ-Leserin Sina Weder.

Der Vorsitzende des Landeselternrates in MV, Kay Czerwinski. © Quelle: Ove Arscholl

Den Vorsitzenden des Landeselternrates ärgert diese Denkweise. „Wenn etwas geprüft wird, was nicht vollumfänglich vermittelt werden konnte, ist das doch nur eine Entscheidung für die Schüler“, betont Kay Czerwinski. Er befürwortet, dass in den letzten Tagen vor den Sommerferien alles etwas entspannter zugeht. „Zum Lernen gehört mehr als nur Stoffpauken. Es geht auch um das Miteinander“, findet er. „Wir wissen nicht erst seit Corona, als die Schüler monatelang im Distanzunterricht lernen mussten, wie wichtig dies ist.“

„Die Kinder sind doch eh schon im Ferienmodus“

Ähnlich sieht das auch Malte Henck. Der Vorsitzende des Landesschülerrates findet eine Projektwoche vor den Ferien ideal, um mit der Klasse das nächste Schuljahr vorzubereiten oder durch einzelne Exkursionen im Klassenverband die Gemeinschaft zu stärken. Außerdem gebe es dann auch mal die Möglichkeit, um große Themenfelder zu behandeln, wofür die reguläre Schulzeit oft zu knapp bemessen sei.

Malte Henck, Vorsitzender des Landesschülerrates MV. © Quelle: Klaus Amberger

Dass das Schuljahr stressig genug war – dem stimmen auch einige OZ-Leserinnen und -Leser zu: „Es ist Notenschluss. Diese Zeit gibt Lehrern Freiheiten für Projekte und Ausflüge. Gut so“, schreibt Frauke Hacker. Die Luft sei bei Schülern und Lehrern eh raus, ergänzt Thomas Neubert. „Die Kinder sind doch schon im Ferienmodus“, findet auch Maja Kubiak.

