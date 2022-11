﻿Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde: So schädlich sind die Abgase für Anwohner

Warnemünde. Der Hafen in Warnemünde gehört zu Deutschlands größten Kreuzfahrthäfen. In der Hauptsaison legen dort regelmäßig riesige Hotelschiffe an und spülen massenhaft Touristen in den Ort. 2022 waren es 139 Anläufe, in Vor-Corona-Zeiten pro Jahr rund 200.  Doch ist die Menge an Anläufen noch vertretbar? Denn Kreuzfahrtschiffe sorgen durch die stetige Verbrennung von Schwerölen und Co. für schlechte Luft im Ostseebad. Zum Leidwesen vieler Warnemünder, die sich über den Gestank beschweren. 

„Das ist Geruchsbelästigung“, meint Edeltraud Bergmann aus Warnemünde zu der Situation am Warnemünder Hafen. Sie und ihre Freundin würden den Geruch der parkenden Kreuzfahrtschiffe deutlich mitbekommen. „Die Abgase sind ein Problem und auch der extreme Gestank.“

Warnemünder beschweren sich über Abgase

Auch Gerald Braun teilte der OSTSEE-ZEITUNG kürzlich in einer Umfrage mit, dass er sich mehr Nachhaltigkeit wünschen würde: "Der Einsatz von Erdöl in den Schiffen ist nicht mehr zeitgemäß und sehr problematisch", sagte Braun. Er hoffe daher auf eine Reduzierung der Anlauf-Zahlen: "Ein Schiff pro Tag in der Saison. Das reicht völlig aus." In der vergangenen Hauptsaison legten nach Angaben von Rostock Port insgesamt 139 Schiffe am Hafen in Warnemünde an. 294 000 Besucher sind in dem Zeitraum in Warnemünde an oder von Bord gegangen. Das größte Schiff war laut Mitteilung die "Norwegian Getaway" mit einer Kapazität von 4800 Fahrgästen.

Nabu: „Das dreckigste, was man verbrennen kann“

Tatsächlich stellen die Abgase der großen Schiffe ein Problem für die Gesundheit dar, wie der Nabu auf Nachfrage der OZ bestätigt: „Das grundlegende Problem sind die fossilen Kraftstoffe“, sagt Sönke Diesener, Referent für Verkehrspolitik beim Nabu. „Marinediesel und Schweröl, das ist mit Abstand das Dreckigste, was man verbrennen kann.“ An Land wäre das Abbrennen nicht erlaubt. „Dort werden diese Kraftstoffe als Sondermüll gekennzeichnet.“

Doch das sei nur ein Teil der Problematik: „Dazu kommt, dass die meisten Schiffe diese Kraftstoffe quasi auf offener Flamme verbrennen – ohne Filter oder Katalysator.“ Für Anwohner könne das dann durchaus eine Gesundheitsgefahr darstellen: „Die Abgase sorgen für eine sehr hohe Stickoxidbelastung und viel Feinstaub in der Luft“, sagt Diesener. Bei den Anwohnern gehe das direkt in die Lunge. „Stickoxide reizen die Atemwege. Besonders für Leute mit Lungenerkrankungen ist das ein Problem.“ Ohne den Einsatz der Filter sei der Ausstoß laut Diesener schlimmer, als beispielsweise bei Kohlekraftwerken oder Autos.

Mit Landstrom Emissionen einsparen

Die Branche kennt längst die ökologischen Faktoren. Vor allem mit der Nutzung von Landstrom während des Liegevorgangs versuchen die Reedereien, Emissionen einzusparen. Laut Rostock Port hätten in der diesjährigen Saison acht Kreuzfahrtschiffe bei 13 Anläufen umweltfreundlichen Landstrom von rund 400 000 Kilowattstunden bezogen. Darunter „Aidamar“, „Aidasol“, „Celebrity Apex“, „Mein Schiff 4“, „Viking Jupiter“, „Viking Mars“, „Viking Star“ und „Viking Venus“.

Doch das kann für Umweltschützer nur ein erster Schritt sein. Das Rostocker Kreuzfahrtunternehmen Aida arbeitet nach eigenen Angaben „seit vielen Jahren am Schutz der marinen Ökosysteme, einem sparsamen Umgang mit Ressourcen und an neuen, emissionsneutralen Antriebstechnologien“, wie das Unternehmen erklärt. Ziel sei es demnach, bald ein „Zero-Emission-Schiff“ in den Dienst zu stellen. Derzeit gehören „Aidanova“ und „Aidacosma“ zu den emissionsärmeren Schiffen des Unternehmens, da beide Kreuzfahrtdampfer laut Unternehmen mit emissionsärmerem Flüssigerdgas unterwegs seien.