﻿Bundespolizei tauft größtes Einsatzschiff in Warnemünde – was die „Neustadt“ alles kann

Warnemünde. Die Ostsee und die Nordsee sind um ein modernes Einsatzschiff reicher. Mit großem Bahnhof ist am Sonnabendmittag das neueste und größte Schiff der Bundespolizei See in Warnemünde getauft worden. Stolze 86 Meter lang, mit Hubschrauberlandeplatz, ausgerüstet mit einer Distanzwaffe und der Möglichkeit, Boote der Spezial-Einheit GSG 9 aufzunehmen. Es ist seit 2018 das vierte und vorerst letzte neue Schiff der Potsdam-Klasse, das die Bundespolizei besser ausrüsten soll – für die gestiegenen Einsätze an der deutschen Seegrenze.

Die Lage in der Ostsee ist schwieriger als noch vor einigen Jahren. Das wird einmal mehr deutlich am Tag der Taufe. Es sei die polizeiliche Antwort auf die veränderten maritimen Herausforderungen und die neue Bedrohungslage, sagt Nils von Waaden, Leitender Polizeidirektor der Bundespolizei See. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine habe die Bundespolizei einen deutlichen Anstieg russischer Flottenbewegungen registriert. Einsatzschiffe wie die „Neustadt“ müssen diese Schiffe begleiten.

Innenministerin Faeser: Bundespolizisten See sind Allroundtalente

„Der maritime Raum, auch die Ostsee, ist verwundbarer geworden“, sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), die als Taufpatin geladen ist. Der Schutz der EU-Außengrenze und der Ostsee soll deshalb weiter verstärkt werden. Sie betont die Bedeutung der Bundespolizei See, deren Aufgaben durch den Krieg in der Ukraine und den Anschlag auf die Nordstream-Pipelines sich stark erweitert haben.

Das Feld ist weit: Die Polizisten retten Menschen auf See, gehen gegen Umweltverstöße vor, ermitteln bei Offshore-Unfällen, können Brände löschen und werden bei Piratenüberfällen aktiv. Allround-Talente nennt die Innenministerin die Beamten.

Kommandant setzt auf Teamgeist statt Kapitäns-Attitüde

Einer von ihnen ist Dirk Lange (53), der neue Kommandant der „Neustadt“. Der 53-Jährige hat die Polizeiarbeit auf See verinnerlicht, ist seit 1989 auf der Nord- und der Ostsee unterwegs. Sein neues Schiff begeistert ihn: „So etwas mit der Ausrüstung gab es bei der Küstenwache vorher nicht.“ Die Rettungszone beispielsweise. Auf Höhe des Meeresspiegels können die Polizisten Menschen über eine große Stahltür zum Öffnen direkt aus dem Wasser holen.

Der Erste Kommandant Dirk Lange (l.) steht mit Rudergänger André Klein auf der Brücke der „Neustadt".

Ein großer Vorteil sei auch, dass die Besatzung jetzt länger auf See bleiben könnte– denn das 86-Meter-Schiff sei seegängiger, effektiver und verbrauche weniger Sprit. Auch bei schlechtem Wetter hält der Koloss sich gut im Meer.

Arbeit auf See: Sechs Tage am Stück auf dem Meer

Für die 19-köpfige Besatzung gibt es trotzdem – wie bisher auch – sechs Seetage am Stück. Das heißt auch, Familien und Privatleben zurückstellen zu müssen. „Ich finde, sechs Tage sind machbar. Andere Seeleute sind ein halbes Jahr weg. Ich hatte damit nie Probleme. Meine Frau hat mich schon so kennengelernt und händelt das gut auch ohne mich“, sagt Lange mit einem Augenzwinkern. Aber klar gebe es sicher auch Kollegen, die damit mehr zu tun hätten. Immerhin sei es nicht immer möglich, wöchentlichen Hobbys nachzugehen oder jede Woche Freunde zu treffen.

Dirk Lange mag seine Arbeit auf See. Am liebsten sind ihm gute Einsätze, beispielsweise, wenn jemand gerettet werden konnte. Der Kommandant macht keinen Hehl daraus, dass ihm „Chef sein“ nicht besonders wichtig ist. „Das Schöne auf See ist das gute Team. Es ist nicht mehr wie früher, als der Kapitän gesiezt wurde und nur Anweisungen gibt“, erklärt er. Lange duzt sich mit seinen Kollegen, das Miteinander sei ihm wichtig.

Schrecksekunde bei der Schiffstaufe

Bevor es für Lange und die Besatzung losgehen kann, gehört aber eine waschechte Taufe zur Tradition in der Schifffahrt. Taufpatin Nancy Faeser sorgte für eine Schrecksekunde bei den etwa 180 Gästen. Als sie an dem vorbereiteten Seil zieht, um die Sektflasche am Schiffsrumpf zerschellen zu lassen, zeigt sich die Rotkäppchen-Flasche als hartnäckiger Gegner. Mit einem „Plong“ haut die Flasche gegen den Stahl und baumelt völlig intakt am Seil.

Bei der Taufe sorgte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) für einen kuriosen Moment.

Ein lautes, aufgeregtes Raunen geht durch die Menge. Die Ministerin schaut sich ratlos und erschrocken um. Und nun? Der Moderator reagiert süffisant: „Viele denken, wir präparieren die Flasche, aber das ist alles echt. Wichtig ist nur: Wir haben keine Beule im Schiff und die Farbe ist auch noch dran.“ Die Fassmer-Werft in Niedersachsen, bei der das Schiff gebaut wurde, habe also ganze Arbeit geleistet. Im zweiten Anlauf klappt es dann mit der Taufe. Der Sekt spritzt schäumend, als das Glas zerspringt. Die BP 84 „Neustadt“ kann in See stechen.

