﻿Bunker bei Bauarbeiten in Warnemünde entdeckt: Was über den Fund bekannt ist

Am Freitag wird der Ostermarkt in Rostock eröffnet. Viele Buden bieten leckeres Essen wie Bratwurst, Crêpes oder Backbananen sowie heiße Getränke an. Riesenrad, Autoscooter, Greif-Automaten und Co versprechen Spaß. Teuer oder billig – was kosten Snacks und Fahrgeschäfte? Was gibt es Neues auf dem Markt? Die OZ hat sich vorab umgesehen.