Passanten stoppen Dieb in Warnemünde

Warnemünde. Einen Dieb haben Passanten in Warnemünde gestellt. Die Polizei nahm den 30-Jährigen vorläufig fest.

Die Tat ereignete sich am Sonntagmittag (9. Juli), wie die Polizeiinspektion Rostock am Mittwoch mitteilte. Demnach hatten drei Tatverdächtige in einem Bekleidungsgeschäft die Verkäuferin abgelenkt. Ein Mann entwendete mehrere Sachen und flüchtete. Die Verkäuferin folgte dem Dieb. Aufmerksame Passanten stoppten den Mann und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die anderen Tatverdächtigen klauten in der Zwischenzeit diverse Kleidungsstücke und verschwanden.

Nach der Festnahme des 30-Jährigen konnte die Kripo nach umfangreichen Ermittlungen die beiden Komplizen identifizieren. Sie sind 42 und 49 Jahre alt. Gegen die Männer wird nun wegen Verdachts des Bandendiebstahls ermittelt.

