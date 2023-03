Diebe stehlen Nummernschilder in Warnemünde

Per App Lebensmittel retten: Diese Supermärkte in Ribnitz-Damgarten machen mit

Die dänische App „Too Good To Go“ will Lebensmittel vor dem Wegwerfen retten. Nutzer der App können Überraschungstüten kaufen und zahlen dafür höchstens ein Drittel des Warenwertes. Auch in Ribnitz-Damgarten und Umgebung packen einige Supermärkte Überraschungstüten.