﻿Drohnen, FKK, Hunde: Diese Regeln gelten an Rostocks Stränden von Warnemünde bis Markgrafenheide

Damit der Tag am Strand für alle Menschen gleichermaßen entspannt wird, gilt an den Küstenabschnitten von Rostock die Strandsatzung. Sie schreibt vor, was erlaubt ist und was nicht. Unter den Paragrafen finden sich klassische Regeln, aber auch einige kuriose Verbote. Ein Überblick.

Rostock-Warnemünde. Ob nur für eine schnelle Abkühlung oder einen erholsamen Tag zum Ausspannen: Die Strände in Warnemünde, Diedrichshagen, Hohe Düne und Markgrafenheide werden im Sommer wieder jeden Tag Tausende Menschen anziehen, die zum Baden die Ostsee ansteuern. Und wie überall, wo viele Menschen zusammenkommen, sind gewisse Verhaltensregeln notwendig, um ein Chaos zu verhindern.

Damit der Tag am Strand für alle gleichermaßen entspannt wird, gilt an den Küstenabschnitten der Hansestadt Rostock die sogenannte Strandsatzung. Sie schreibt vor, was dort erlaubt ist und was nicht. Unter den Paragrafen finden sich klassische Regeln, aber auch einige kuriose Verbote.

Die wichtigste Regel vorweg: „Jede Person hat das Recht auf Besuch des Badestrandes.“ Dieser dient vor allem der Erholung und ist nur über die gekennzeichneten Wege zu betreten. Dünen und Steilküsten sind geschützt und dürfen weder betreten noch befahren werden. Und ja, das Abstellen von Fahrzeugen – auch Fahrrädern und Booten – ist untersagt.

Auch im Wasser gelten gewisse Regeln. Laut Strandordnung für Warnemünde und Markgrafenheide müssen Betreiber von Surfschulen deutlich sichtbare Markierungen für die Strandbesucher anbringen, damit diese wissen, wo die Freizeitsportler mit ihren Brettern in die Ostsee einsteigen. © Quelle: Martin Börner

Wer am Strand angekommen ist, darf natürlich baden – allerdings nicht zu nah an den Molen. 200 Meter westlich der Warnemünder Westmole ist es untersagt.

Dort, an den Strandaufgängen 1 und 2 sowie in Hohe Düne an den Strandaufgängen 3 und 4, sind die einzigen Bereiche, in denen es in der Saison vom 1. Mai bis 30. September gestattet ist, Lenkdrachen steigen zu lassen. Auch kleinere Exemplare, sogenannte Steigdrachen, dürfen nur dort in die Luft gebracht werden, wo sie keine Strandbesucher gefährden.

Grundsätzlich verboten ist der Einsatz von Drohnen und anderen „unbemannten motorisierten Flugkörpern“, wie es in der Strandsatzung heißt. Ausnahmegenehmigungen erteilen Tourismuszentrale oder Stadtforstamt für diejenigen, die „zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung im Einsatz sind“.

Grillen nur an Feuerstellen, Rauchverbot an einigen Abschnitten

Damit die öffentliche Ordnung gewahrt bleibt, ist das Grillen und Feuermachen nur an ausgewiesenen Feuerstellen erlaubt. In Warnemünde sind das die Strandaufgänge 27 und 35, in Markgrafenheide die Aufgänge 20, 27 und 31. Ab Windstärke 6 dürfen auch an diesen Stellen keine Feuer entfacht werden.

Das Rauchen ist am Strand nur gestattet, wenn keine anderen Besucher belästigt werden. Komplette Verbote gelten an Abschnitt 12 in Warnemünde und Abschnitt 8 in Markgrafenheide. Shishas, also Wasserpfeifen, sind außer an den offiziellen Feuerstellen generell verboten.

Das gilt auch für Zelte sowie „bewegliche Unterkünfte“, also Wohnwagen oder Wohnmobile. Erlaubt ist einzig das temporäre Aufstellen eines Windschutzes.

Sandburgen dürfen an den Rostocker Stränden zwar gebaut, aber nicht zu groß werden und ausschließlich aus Materialien bestehen, die am Strand vorgefunden werden: Steine und Sand. Der wiederum darf nicht in „größeren Mengen“ als Souvenir mitgenommen werden.

FKK-Baden, Hunde in der Ostsee, Pferde am Strand

Auch ein bisweilen empfindliches Thema, das immer wieder die Geister scheidet, wird in der Strandsatzung für die Badebereiche der Hansestadt klar geregelt: Wer darf wo mit oder ohne Kleidung ins Wasser gehen? So sind in Warnemünde und Diedrichshagen die Strandabschnitte 18 westlich bis Strandzugang 22b „Personen der Freikörperkultur“, sprich: FKK-Liebhabern, vorbehalten. In Hohe Düne und Markgrafenheide sind das die Aufgänge 4 bis 18 und 32 bis 34. In Warnemünde ist zwischen Abschnitt 23 und 38 beides erlaubt: Baden mit und ohne Kleidung.

Das Reiten am Strand bedarf einer Sondererlaubnis und ist nur westlich von Strandaufgang 27 in Diedrichshagen sowie in Hohe Düne und Markgrafenheide westlich von Strandaufgang 20 gestattet. Generell gilt diese Erlaubnis nur zwischen dem 1. Oktober und dem 30. April.

Das Reiten am Strand in Diedrichshagen und Hohe Düne ist nur mit Sondergenehmigung gestattet. © Quelle: Ulf-Kersten Neelsen

Hunde sind zwischen dem 1. Oktober und 30. April überall am Strand gern gesehen, müssen aber an der Leine geführt werden. Im Sommer dürfen sie nur an ausgewählten Abschnitten mitkommen: in Diedrichshagen nur zwischen den Aufgängen 27 bis 31 sowie 37, in Hohe Düne zwischen Aufgang 10 und 12. In Warnemünde dürfen sie zwischen 1. Mai und 30. September zwischen den Strandzugängen 8 und 10 mit an den Strand, aber nur von 21 bis 9 Uhr. Gleiches gilt für die Strandzugänge 24 und 25 in Markgrafenheide.