﻿Warnemünde: Erstes Kriegsschiff legt im neuen Marinearsenal an

Im neuen Marinearsenal in Warnemünde sollen ab 2023 Kriegsschiffe gewartet und repariert werden. Ein erstes Schiff kam schon am Dienstag vorbei. Die OZ erklärt, was es mit diesem Besuch auf sich hat.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket