﻿„Sie war ein Vorbild“: Rostocker feiern Tina Turner unter dem Warnemünder Riesenrad

Warnemünde. „We don‘t need another hero“, „What’s love got to do with it“, „Private Dancer“: Am Riesenrad in Warnemünde ertönt am Samstagabend (27. Mai) ausschließlich Musik von Tina Turner. Die runde Leinwand am Riesenrad zeigt Ausschnitte von Konzerten, auf einer weiteren Leinwand werden weitere Musikvideos gezeigt.

Warnemünde gedenkt der am 24. Mai gestorbenen Sängerin. „Lasst uns die große Legende und ihre größten Hits zu Ehren noch einmal feiern“ steht auf einem Plakat am Eingang zum „Treffpunkt am Riesenrad“. Die Gastronomie rund um das Riesenrad ist gut besucht, die Plätze alle belegt, an den Getränke- und Imbissständen bilden sich Schlangen.

„Wo gibt es noch solche Weltstars?“

„So voll ist es sonst nicht. Wir sind positiv überrascht, wie viele Menschen gekommen sind“, sagt Franziska Geisler. Die Schaustellerfamilie Geisler, die unter anderem das Riesenrad betreibt, hat zu dieser Party in Gedenken an die im Alter von 83 Jahren gestorbenen Rock-Röhre geladen.

Immer voller Energie: Tina Turner bei einem Auftritt im niederländischen Groningen im Jahr 2000. Die „Queen of Rock“ ist am 24. Mai im Alter von 83 Jahren gestorben. © Quelle: Ed Oudenaarden/dpa

Die Musik sei zeitlos, jeder kenne die Ikone. „Welche Jugend hat sie nicht geprägt?“, fragt Geisler. „Ob Michael Jackson, Whitney Housten oder Tina Turner – solche Weltstars gibt es doch heute nicht mehr.“ Viele Tina-Turner-Fans machen an diesem Abend Halt am Treffpunkt. Einige tragen Perücken, die an die Frisur der Sängerin erinnern.#

Erinnerungen an Tina Turners Konzert im Ostseestadion

Auch wenn der Anlass traurig sei – Tina Turner habe ihr gesamtes Leben Power gegeben und eine Party verdient. Dieser Meinung ist auch Besucherin Solveig Wieseke. „Was sie – gerade als Frau – alles geschafft hat, ist toll. Gerade bei ihrem Comeback war sie ja nicht mehr die Jüngste. Sie war ein richtiges Vorbild“, sagt die Rostockerin. Die Musik habe ihre Jugend geprägt. „Leider konnte ich sie nie live sehen. Als sie 1996 in Rostock war, musste ich arbeiten.“

Ralf Korfmann und Kerstin Kattenberg stoßen in Warnemünde auf die Musik-Ikone Tina Turner an. © Quelle: Ove Arscholl

Kerstin Kattenberg war damals mit dabei. „Das ist die Musik aus Jugendzeiten“, sagt die Rostockerin. „Ich finde es schön, dass heute so ein Abend veranstaltet wird.“ Kattenberg ist gemeinsam mit Rolf Korfmann vor Ort. „Ich war auch beim Stadionkonzert – aber damals kannten wir uns noch nicht“, sagt er lachend. Auch der Rostocker hat viele Erinnerungen – etwa die erste LP, die er sich gekauft hat, war von Tina Turner.

Yasin hat erst am Freitagabend noch Musik von Tina Turner gehört. „Ich kenne die Musik gut. Aber nicht so gut wie meine Mama“, sagt der gerade einmal Neunjährige. Seine Mutter lacht. „Auch ich habe schon durch meine Eltern die Musik kennengelernt“, sagt die 32-jährige Franziska Djemai. „Ihre Stimme war toll. ,Simply the best, und ,Golden Eye‘ sind die Klassiker.“

Bis in den späten Abend singen, tanzen und feiern die Besucher am Warnemünder Riesenrad zu den Hits der US-amerikanischen Musik-Ikone.

