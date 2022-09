Foto-Shooting von Star-Fotograf im Warnemünder Hotel Neptun zu gewinnen

Ein Umstyling von einem Team von Top-Friseuren und -Stylisten, ein Foto von einem Promi-Fotografen, der schon Helene Fischer und Madonna ablichtete, und sich wie ein Topmodel fühlen: Das können Frauen im Ostseebad erleben – bei „Princess for one day“. Die OZ verlost Termine.

Rostock-Warnemünde. Jede Frau ist schön und kann aussehen wie ein Promi: Das will einer beweisen, der schon viele Weltstars vor der Kamera hatte. Fotograf Guido Karp hat schon namhafte Künstler wie Schlagerqueen Helene Fischer, Popstar Madonna oder Sänger Robbie Williams abgelichtet.

Mit seiner Vorher-nachher-Show „Princess for one day“ holt der ­Promi-Fotograf Frauen von nebenan ins Scheinwerferlicht und verschafft ihnen den ganz großen Auftritt. Von Make-up-Artisten gestylt posieren sie als Models und bekommen Fotos, die sich sehen lassen können.

Verblüffende Fotos: Vorher-nachher-Effekt

Aktuell tourt Guido Karp mit „Princess for one day“ durch Deutschland. Am 17. und 18. September kommt er nach Rostock. Wer sich von ihm ablichten lassen möchte, kann online Shootingtermine buchen – oder einen gewinnen.

Die OZ verlost zwei Shootings an Leserinnen. Wollen Sie sich vom Starfotografen in Szene setzen und porträtieren lassen? Dann beantworten Sie hier folgende Frage und registrieren sich im Anschluss, um im Lostopf zu landen. Welches Promi-Model von Guido Karp feierte im August 2022 ihren 64. Geburtstag? A: Madonna; B: Helene Fischer oder C: Tina Turner?

Hier geht’s zum Gewinnspiel.

Unter allen richtigen Antworten lost unsere Glücksfee die Siegerinnen aus. Diese werden von uns benachrichtigt. Einsendeschluss ist der 16. September 2022 um 12 Uhr. Wichtig: Auch alle Frauen, die bereits ein Ticket gekauft haben, können mitmachen. Sie kriegen, sollten sie gewinnen, ihr bereits gezahltes Geld zurück.

Alle, die nicht gewinnen, können sich ein Einzelshooting buchen: Möglich ist das online auf www.princess4oneday.com. Seit 20 Jahren tourt Guido Karp nun schon mit "Princess vor one day" durch die Welt. Über 100 000 Frauen wurden in dieser Zeit von ihm fotografiert und bekamen das "Foto ihres Lebens".