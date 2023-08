Es hätte kaum besser laufen können: Sonne satt und milde 20 Grad. Ideales Wetter für das erste Festival der Wal Strandbar in Warnemünde. Von Freitag bis Sonntag gab es ein buntes Programm auf dem Gelände. Die Highlights im Überblick.

Warnemünde. Als hätten die Veranstalter einen Wunsch beim Wetter offen gehabt, strahlte die Sonne am Freitag- und Samstagabend über der Ostsee am Strand von Warnemünde. An der Wal Strandbar fand das ganze Wochenende über das erste „High Seaciety Festival“ statt. Ein echter Erfolg, wie Veranstalter und Bar-Inhaber Christoph Krause resümiert.