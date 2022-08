Saftig, knusprig, lecker – so wünscht sich der Fan einen Broiler. In Warnemünde gibt es dafür eine feste Adresse: die Grillstube Broiler im Hotel Neptun. DDR-Kult inklusive. Doch ein neues Restaurant will als Konkurrenz ernstgenommen werden: die trendige Joho Broiler Bar direkt am Alten Strom. Wer hat wohl die OZ-Jury überzeugt?

Rostock-Warnemünde. Für Liebhaber des gegrillten Hähnchens gab es in Rostock-Warnemünde über Jahrzehnte eigentlich nur eine Adresse: die Grillstube Broiler im Hotel Neptun. Ganze Generationen schwärmen von diesem kulinarischen Erlebnis. Doch seit Kurzem macht ein ähnlich ausgerichtetes Restaurant dem Platzhirschen ernsthaft Konkurrenz: die Joho Broiler Bar direkt am Alten Strom.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die OZ wollte wissen: Wer serviert den besseren Broiler? Ein knallharter Test auf Brust und Flügel.

1. Die Restaurants

Die beiden Restaurants unterscheiden sich schon rein äußerlich erheblich. Die Grillstube im Neptun verströmt trotz einer Sanierung vor einigen Jahren noch den Charme vergangener Jahrzehnte. Doch vielleicht ist es genau das, was die Stammgäste nicht missen möchten. In der überschaubaren Stube einen Platz zu ergattern ist auch so etwas wie eine Auszeichnung – und sei es auch nur am Tresen, an dem an diesem Mittag ebenfalls alle Stühle mit Essern besetzt sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eher unscheinbar: Außenaufnahme des Eingangs der Grillstube Broiler im Hotel Neptun. © Quelle: Martin Börner

Das Joho dagegen ist sehr modern und großzügig eingerichtet. Man sieht dem Nachbarn nicht auf den Teller. Und der der größte Vorteil: Anders als bei der Grillstube kann man auch draußen sitzen und den herrlichen Blick über den Alten Strom genießen. Die Tatsache, dass nicht alle Tische besetzt sind, macht es für die Gäste noch entspannter.

Das Joho lädt zum Draußensitzen ein. © Quelle: Martin Börner

Fazit: Vorteile für Joho.

2. Wartezeit

Dieser Punkt ist schnell abgehandelt: In beiden Restaurants werden die Bestellungen zeitnah aufgenommen. Auch die Wartezeit zunächst auf die Getränke und dann aufs Essen ist absolut in Ordnung. In der Grillstube warteten wir 14 Minuten, im Joho 16 Minuten, bis der Broiler auf dem Tisch stand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fazit: Unentschieden

3. Der Teller

In der Grillstube kommt das halbe Hähnchen mit Pommes auf einem gelben, relativ kleinen Teller daher. Es gibt keine Dekoration. Als Extra gibt es eine Portion Krautsalat. Da wir zu zweit waren, hatten wir einen extra Teller bestellt. Auf diesem ist zusätzlich Karottensalat drapiert – nette Geste.

Ein halber Broiler mit Pommes und Krautsalat aus der Grillstube Broiler vom Hotel Neptun. © Quelle: Martin Börner

Im Joho wird das Hähnchen auf einem schwarzen, viereckigen Teller serviert. Es ist mit einer Deko aus Sprossen bedeckt, die wir allerdings zur Seite schoben. Die Pommes stecken in einem eigenen Metallkörbchen, das hält sie trocken. Es gibt auch ein kleines Häufchen Krautsalat, aber das ist nicht mehr als ein Teelöffel voll.

Ein halber Broiler mit Pommes und Krautsalat aus dem Restaurant JOHO Broiler Am Alten Strom 109 in Warnemünde. © Quelle: Martin Börner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fazit: klarer optischer Sieger Joho, aber auch ein Charme-Punkt für die Grillstube dank des Gratis-Salates. Insgesamt aber Vorteil Joho.

4. Die Beilagen

Die Pommes in der Grillstube sind einigermaßen knusprig, aber nicht sehr. Und es wird noch schlimmer: Da sie mit auf dem Teller liegen, werden sie bald von der Salatsoße durchweicht. Das kann dann auch die legendäre Curry-Mayonnaise nicht retten. Die Salate erwecken den deutlichen Eindruck, als seien sie nicht hausgemacht.

Im Joho sind die Pommes extrem knusprig und bleiben es auch bis zum Schluss, da sie im Körbchen stecken. Dazu wird ein rosafarbener Dip mit schwer bestimmbarem Geschmack gereicht. Den Krautsalat kann man eigentlich nicht bewerten, da die Portion wirklich sehr klein war.

Fazit: Die Pommes waren im Joho auf jeden Fall besser als in der Grillstube. Klarer Sieger ist daher das Joho, allerdings mit kleinen Abstrichen wegen des Mini-Salates.

5. Der Broiler

Puristen könnten eigentlich erst hier in den Text einsteigen. Denn was könnte in einer Broilerbar wichtiger sein als der Broiler selbst?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Grillstube ist die Haut des Broilers relativ knusprig und lecker würzig. Das Fleisch des Schenkels ist sehr zart und saftig. Auch die Brust ist relativ saftig. Der Flügel war geschmacklich am intensivsten. Der Broiler ist gut durchgegart, der Schenkel lässt sich problemlos von der Brust lösen. Ein zeitloser Genuss.

Klein, aber fein: Der halbe Broiler in der Grillstube Broiler im Hotel Neptun. © Quelle: Martin Börner

Im Joho ist der Broiler zunächst einmal größer als bei der Konkurrenz. Die Haut ist ebenfalls relativ knusprig, aber deutlich zurückhaltender gewürzt. Beide Faktoren kombiniert ergeben aber ein Problem: Beim Broiler muss die Haut das relativ geschmacksarme Fleisch mitwürzen. Das klappt beim Joho nicht so richtig, weil der Broiler zwar viel Fleisch hat, aber dafür nicht genug Würze an der Haut. Aber das ist gar nicht das größte Problem: Das Brustfleisch ist leider extrem trocken und zerfasert beim Schneiden. Dicker Minuspunkt.

Groß und schön drapiert, aber etwas trocken: Der halbe Broiler in der Joho Broiler Bar am Alten Strom in Warnemünde. © Quelle: Martin Börner

Fazit: Der Broiler im Joho ist zwar größer, fällt aber geschmacklich hinter den der Grillstube zurück. Und er ist nicht so saftig. Zwei Siegpunkte für die Grillstube Broiler im Neptun.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

6. Preis

In der Grillstube kostet der (kleinere) halbe Broiler mit Pommes 13,90 Euro. Zwei große Cola noch einmal 10,40 Euro, macht zusammen 24,30 Euro.

13,90€ kostet ein halber Broiler mit Pommes und Krautsalat aus der Grillstube Broiler vom Hotel Neptun. © Quelle: Martin Börner

Im Joho kostet der halbe Boiler mit Pommes 17,90 Euro. Große Getränke gibt es nicht, also mussten wir eine kleine Spezi und eine 0,7-Liter-Flasche Mineralwasser bestellen. Insgesamt waren die Getränke mit 8,70 Euro billiger als bei der Konkurrenz. Gesamtpreis: 26,60 Euro.

Ein halber Broiler mit Pommes und Krautsalat aus dem Restaurant JOHO Broiler kostet 17,90 €. © Quelle: Martin Börner

Fazit: Unabhängig von der Bewertung des Essens gehen die Preise in beiden Lokalen gerade noch in Ordnung. Man muss sich wohl von alten Preisvorstellungen vor Corona und Ukrainekrieg verabschieden. Die Bewertung ist also Unentschieden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

7. Gesamturteil

Wer einfach nur einen leckeren Broiler will, ist in der Grillstube Broiler im Hotel Neptun besser aufgehoben. Er schmeckt dort besser, ist saftiger und dazu auch noch billiger. Wer gemütlich und schick essen möchte und dabei auch noch eine gute Aussicht haben will, wird sich vielleicht in der Joho Broiler Bar wohler fühlen.

Lesen Sie auch

Von Axel Büssem und Martin Börner