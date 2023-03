﻿Warnemünde: Großes Torten-Glück zu kleinen Preisen

Warnemünde. Lust auf Kuchen? Ein Tortenstück so groß, dass man es sogar noch teilen kann – wo gibt’s denn so was? Im Café Wegner mitten in Warnemünde sind die Sahneschnitten ein bezahlbarer Traum.

Marzipan-Nuss, Schwarzwälder Kirsch, Quark-Sahne, Himbeer-Sahne-Baiser, Schoko-Buttercreme oder eine fruchtige Heidelbeertorte – das Angebot in der Auslage im Café in der Alexandrinenstraße in Warnemünde ist prächtig. Und die Torten auch. Ein großes Stück gibt es schon ab 3,50 Euro zum Mitnehmen. Wer sein Stück vor Ort im Café genießen will, zahlt ab 4,20 Euro. Vor allem die Mehrwertsteuer schlägt hier mit 19 Prozent beim Inhausverzehr statt mit 7 Prozent außer Haus zu Buche.

Die Himbeer-Sahne-Baiser-Torte ist der Renner auf dem Kuchenteller. © Quelle: © Frank Söllner

„Jeder soll sich die kleine Freude leisten können“

Inhaber und Bäckermeister Matthias Grenzer (47) verrät, wie es zu dem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis kommt: „Wir machen mit Absicht die humanen Preise, damit sich jeder diese Geschmacksexplosion oder kleine Freude leisten kann. Das hat auch mein Vorgänger so gehandhabt und das behalten wir so bei.“ Auch in Sievershagen gibt es das Café Wegner mit dem gleichen Preisverhältnis. Aber ganz ohne Plan funktioniert auch dieses Konzept nicht.

„Wir sind darauf angewiesen, dass die Kunden immer wieder und öfter kommen, deshalb auch die Preise.“ Vor fünf Jahren wurde das Café in Warnemünde renoviert. „Wir haben viel Platz auch für Mütter mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrer. Viele kommen nach der Seebestattung oder zu Familienfeiern.“ Wenn die Kunden dann die Rechnung sehen, seien sie positiv überrascht. Die Torten und das Backwerk werden handgemacht in der eigenen Backstube in Rostock.

„Wichtig ist, dass die Torten schmecken“

Gespart wird höchstens an der ausgefeilten Optik der Kuchen. „Die Torten müssen nicht zu fein aussehen. Wichtig ist, dass sie schmecken“, sagt Landesinnungsmeister Grenzer. Die Lieblingstorte des Bäckers? „Marzipan-Nuss.“ Nicht nur die Kuchen sind im Café ein Renner. Die Bärentatzen aus Sandteig zum Beispiel werden nach einem uralten Rezept gebacken, das noch von Grenzers Urgroßvater stammt, der genau wie sein Vater Bäckermeister war. Das Schöne an dem mürben Traditionskeks: Er weckt Erinnerungen an den Geschmack aus Kindertagen, nur frisch gebacken.

„Aber ich glaube, das Rezept ist noch älter, die altdeutsche Schrift ist fast nicht mehr zu lesen“, erzählt der Bäcker. Die Backwaren werden alle nach eigenen Rezepten zubereitet. Auch diverse Plätzchen gibt es in den Cafés das ganze Jahr über. „Plätzchen gehen immer“, sagt Matthias Grenzer lächelnd, der immer offen für Neues ist. „Ich hole mir auch bei Kursen noch neue Inspirationen.“ Aber oft kämen die neuen Backideen bei den Kunden weniger an.

„Ich bin der Erste in der Backstube“

Daher sind die altbewährten Traditionsrezepte, nach denen Grenzer backt, ein Garant für guten Geschmack und gute Laune beim Gast. 50 bis 80 Torten werden täglich in Grenzers Bäckerei gebacken. Nachts um ein Uhr macht auch Grenzer selbst sich ran an den Teig. „Ich bin der Erste in der Backstube, aber nicht der Letzte“, lacht er. Viel Nachwuchs für das Bäckerhandwerk gibt es nicht.

„Gerade mal ein Dutzend Lehrlinge haben wir im neuen Lehrlingsjahr in MV“, erzählt der 47-Jährige. Frauen als Bäckerinnen gebe es nur wenige. „Der Job ist schon anstrengend, aber mit den neuen Maschinen ist es sehr viel leichter geworden.“ Aber die Zeiten mit Schleppen von 75-Kilo-Mehlsäcken sind vorbei. Inzwischen sind es nur noch 25 Kilo. Er weiß aber auch: „Mit einem Bäckergeschäft alleine ist es ganz schwierig über die Runden zu kommen.“