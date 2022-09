﻿Geschäft mit Luxus-Immobilien in Warnemünde boomt trotz Krise – Makler: „Leute kommen hier rein und haben das Geld“

Energiekrise, steigende Inflation: Viele Menschen müssen sparen. In den Maklerbüros in Warnemünde aber floriert das Geschäft. Besonders das Luxussegment ist weiterhin stark gefragt. Welche Lagen im Ostseebad besonders beliebt sind, und was Haus und Wohnung mit Strandblick kosten.

Rostock. Hohe Inflationsraten, explodierende Kosten bei Strom und Gas – ein Großteil der Menschen in MV macht sich große Sorgen um die Zukunft. In der Warnemünder Immobilienbranche ist von Krise nicht viel zu spären. Hier kaufen solvente Interessenten weiterhin Luxusobjekte in 1A-Lage – nicht selten für Millionenbeträge.

Das Betongold boomt auch in der Krise. Das bestätigt Corinne Briesemeister. Sie ist Geschäftsstellenleiterin bei von Poll Immobilien in Warnemünde und kennt den Markt im Ostseebad gut. Sie hat ein akutelles Beispiel parat. Dabei geht es um ein Haus mit kleinem Grundstück und Blick auf den Strom. Kostenpunkt: „1,8 Millionen Euro Kaufpreis für keine 200 Quadratmeter.“ In Warnemünde gebe es in den Bestlagen trotz der Krise eine Preisbeständigkeit, weil auch das Angebot gering sei. „Wenn man die Chance hat, so etwas zu kaufen, dann wird das auch genutzt“, sagt die Immobilienexpertin. Das passiere dann nicht öffentlich, sondern im Verborgenen. Das Geschäft mit den Millionenvillen ist ein diskretes Business, das wird im Gespräch deutlich.