﻿Mamma Mia in Warnemünde: Hier steht eine echte Italienerin am Herd

Filippa la Ferrera (70) und ihr Mann Salvatore (75) haben das älteste italienische Restaurant in Warnemünde, das Mamma Mia, 1994 gegründet. Auch nach fast 30 Jahren kocht die Chefin aus Sizilien hier noch immer gern selbst. Auf die Frage, was die wichtigste Zutat für gutes italienisches Essen ist, hat sie eine einfache Antwort.

Echte italienische La Mamma am Herd: Filippa la Ferrera (70) hat das Restaurant Mamma Mia am Alten Strom in Warnemünde 1994 mit ihrem Mann Salvatore la Ferrera (75) gegründet.

Warnemünde. Was gehört in die italienische Küche? „Pasta, gemischte Kräuter, Olivenöl, Knoblauch, Zwiebeln, Rucola, Pomodoro. Basta!“ Und Vino! Sagt Giuseppe Mauceri (43), Chefkellner im Warnemünder Restaurant Mamma Mia am Alten Strom. Und lacht herzlich!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und was ist mit Ananas auf Pizza? Per amor di Dio! Steht doch aber in der Karte. „Ja, weil die Deutschen Pizza Hawaii so lieben.“ Finde man aber in Italien nicht.

Sophia Loren an der Wand und Olivenöl auf dem Tisch

Am Alten Strom gibt es seit 1994 ein kleines, verstecktes schnuckeliges italienisches Kleinod. Das Mamma Mia – ein schmaler Schlauch mit wenigen Tischen, hinten die Küche, vorne Tresen, dazwischen gaaaanz viel Liebe und Familiensinn. Das Porträt von Sophia Loren darf hier ebenso wenig fehlen wie Olivenöl auf den Tischen. Hier speist man noch wie La Diva in Palermo. Die italienische Küche – frisch, ohne Schnickschnack. Das beste Essen findet man im Land der Liebe in den unauffälligsten kleinen Häuschen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Filippa la Ferrera (M.) hat das Restaurant Mamma Mia mit ihrem Mann Salvatore la Ferrera 1994 in Warnemünde am Alten Strom eröffnet. Ihr Schwiegersohn Giuseppe Mauceri (43/l.) ist dort Chefkellner, auch Mariana Beita (r.) arbeitet im Service des Familienbetriebs. © Quelle: Danny Gohlke

Filippa und Salvatore la Ferrera haben das Mamma Mia 1994 am Alten Strom eröffnet. Damit sind sie nicht nur das älteste italienische Restaurant in Rostock, sondern auch das älteste Restaurant am Alten Strom überhaupt, das ohne Eigentümerwechsel am selben Standort Gäste verwöhnt. 2024 feiert der Familienbetrieb 30. Geburtstag. Vor ’94 waren sie 16 Jahre lang auf der Nordseeinsel Borkum mit Restaurants und Eiscafés.

Wichtigste Zutat für ein italienisches Restaurant? Liebe!

Filippa la Ferrera ist 70 Jahre und steht noch immer am Herd ihres Familienbetriebs. Salvatore ist 75 Jahre. Fünfzehn Mitarbeiter hat das Restaurant in Küche, Service und am Tresen. Die Töchter Giusi und Tania gehören ebenso zum Betrieb wie Schwiegersohn Giuseppe. „Der kann alles und lacht immer gern“, sagt die Chefin über den Mann ihrer Tochter. Die wichtigste Zutat für ein italienisches Restaurant? Filippa sagt: „Mit Liebe kochen! Der Koch muss das in der Küche mit Liebe tun.“

In Sizilien war die Restaurantchefin Grundschullehrerin. „Dann bin ich der Liebe wegen nach Deutschland zu meinem Mann gekommen. Jetzt bin ich keine Lehrerin mehr, habe aber ausgebildet“, sagt sie. Bis 2006 hatte sie Auszubildende im Restaurant. „Die jungen Leute waren sehr zufrieden hier, mochten das italienische Flair im Betrieb. Für meine Azubis habe ich auch immer gekocht. Die haben das hier geliebt, weil unser Betrieb immer wie eine Familie geführt wurde“, sagt sie.

„Wer Hunger hat, kriegt was zu essen. Immer!“

Früher hat sie die Saison über durchgearbeitet, jeden Tag. Das Restaurant öffnet um halb zwölf und schließt, wenn alle satt und glücklich sind. Die Chefin sagt: „Wenn ein Gast kurz vor Mitternacht kommt und Hunger hat, kriegt er auch noch was zu essen. So ist das bei uns.“ Heute macht sie immer mal einen freien Tag.“ Aber wenn ich nicht hier im Restaurant bin, fehlt mir was.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Weine, Speisen und Gute Laune zuständig: Giuseppe Mauceri (43) ist Chefkellner im Restaurant Mamma Mia in Warnemünde und Schwiegersohn der Restaurantgründer, deren Tochter Giusi er geheiratet hat. © Quelle: Danny Gohlke

Das Mamma Mia hat bei dem Standort natürlich in der Saison jede Menge touristisches Publikum, auch Urlauber, die jedes Jahr wiederkommen. Trotzdem haben die La Ferreras es auch geschafft, ein Stammpublikum aus Warnemünde, Rostock und Umgebung zu etablieren. Kunden, Gesichter, Menschen, die seit Jahren kommen und bei denen jeder Besuch ein großes Hallo mit viel Freude ist.

Lesen Sie auch

Überhaupt: Das Lachen und der Spaß gehören in dem kleinen Restaurant ebenso dazu wie die Loren, das Olivenöl und der Rotwein. Und zur Not macht Giuseppe Mauceri einen Spaß. Der Chefkellner sagt über La Mamma im Mamma Mia: „Wundervolle Schwiegermutter und beste Chefin! Ich krieg’ drei Mal im Jahr Urlaub und dann darf ich nach Hause nach Sizilien nach Agira. Ich liebe es, wir lieben es hier in Warnemünde. Aber zu Hause auf Sizilien – das ist ein besonderer Ort.“ Tja, die Deutschen gendern, Italiener wissen, wie der Chef mit Vornamen heißt: Mamma!