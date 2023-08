﻿„Santa Monica Bistro“ in Warnemünde: Hier gibt es Bier für unter drei Euro

Warnemünde. Das „Santa Monica Bistro“ in Warnemünde hat zwei Besonderheiten: die Lage und das Bier. Gegenüber vom Teepott, direkt am Strandaufgang zur Wal-Bar, könnte die Lage des kleinen Bistros wohl nicht besser sein. Jeder, der über den Strandaufgang zur Ostsee oder zur Strandbar gelangen möchte, muss unweigerlich am Bistro neben dem Informationszentrum der Seenotretter vorbei. Da ist Laufkundschaft programmiert.

Preiswertes Bier zieht Kunden an

Die zweite Besonderheit ist das Bier: Während in den meisten Warnemünder Buden und Restaurants dieses für rund 5 Euro für den halben Liter angeboten wird, kostet es im „Santa Monica Bistro“ 2,60 Euro pro Flasche. Ein echter Kundengarant.

Das spürt auch Ramona Piel. Die Rostockerin ist in der Gastronomie erfahren und arbeitet seit Mitte Mai im Bistro. „Bier geht hier mit am meisten weg“, sagt Piel. „Aber nur Flaschenbier.“ Warum? „Wir bieten auch Bier vom Fass an, das ist aber deutlich teurer als das Flaschenbier“, erklärt sie. Das bedeutet: Eine Flasche (0,5 Liter) entspricht preislich einem kleinen Fassbier (0,3 Liter). Den halben Liter vom Fass gibt es für 3,80 Euro.

Bistro auch an regnerischen Tagen gut besucht

„Schmeckt!“, sagt Matthias Böhme. Der Cottbusser ist mit dem Fischbrötchen sehr zufrieden. © Quelle: Constantin Krüger

Neben Bier bietet das „Santa Monica“ seinen Kunden eine große Auswahl an – von Waffeln über Curry-, Brat- und Rauchwurst bis hin zu drei verschiedenen Fischbrötchen-Variationen. Das Angebot werde gut angenommen. Selbst an verregneten Tagen könne sich Ramona Piel vor Kunden kaum retten. „Länger als fünf Minuten Pause kann ich selten machen.“ Trotz viel Arbeit sei es ihr aber wichtig, hohe Qualitätsstandards einzuhalten. So würden die Pommes immer frisch frittiert.

Das spüren auch die Kunden. „Die Pommes schmecken sehr gut“, sagt Sven Olschock. Gemeinsam mit seiner Tochter Charline fährt der gebürtige Dresdener jedes Jahr an die Ostsee. Übernachten würden sie eigentlich in Kühlungsborn, aufgrund des Regens hätten Vater und Tochter einen Tagesausflug nach Warnemünde gemacht. „Wir sind zum ersten Mal hier beim ,Santa Monica Bistro’“, erklärt Sven Olschock. „Wir kommen aber auf jeden Fall wieder.“

Sven und Charline Olschock aus Dresden © Quelle: Constantin Krüger

Laut Ramona Pielr lebe das Bistro von Laufkundschaft wie Sven Olschock und seiner Tochter. Einheimische würden hier im Sommer eher selten haltmachen. „Wenn überhaupt, gehen die zur Lotsenstube nebenan“, sagt Pier. „Unsere Stammkunden sind Urlauber, die immer wiederkommen. Einige kommen in der Zeit drei bis viermal vorbei.“

Internationale Kundschaft

So multinational die Touristen in Warnemünde sind, so sind es auch die Kunden von Ramona Piel. „Bei mir kaufen alle Nationalitäten ein. Durch die Kreuzfahrtschiffe werden viele Menschen aus aller Welt nach Warnemünde gespült.“ Überwiegend stamme die Kundschaft aber aus Deutschland. So zum Beispiel Matthias Böhme. Er ist mit seiner Frau und den Enkeln aus Cottbus zum Urlaub an die Ostsee gefahren. Bestellt wurden ein Fischbrötchen, eine Currywurst und eine Portion Pommes. Das Fazit? „Schmeckt!“, sagt Matthias Böhme.

Für Familien, wie die von Matthias Böhme, sei das Bistro optimal, findet Ramona Piel. „Gerade in Zeiten von Preissteigerung und Inflation schaffen wir eine gute Alternative“, fährt sie fort. Das „Santa Monica Bistro“ in Warnemünde hat in der Hauptsaison täglich von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Je nach Wettersituation aber oft auch länger bis 20 Uhr, so Piel.

