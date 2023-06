﻿Kennzeichnung als Rostocker Stadtteil: Neuer Name für S-Bahn-Halt „Warnemünde“?

Rostock-Warnemünde. Das Ostseebad Warnemünde ist ein Stadtteil von Rostock und das sollte auch an den Namen der beiden S-Bahn-Stationen im Ort deutlich zu erkennen sein. So die Forderung eines Einwohners, der sich an die Hansestadt gewendet hat. Demnach müsste der Bahnhof „Warnemünde“ konkret „Rostock-Warnemünde“ heißen, die Station „Warnemünde Werft“ entsprechend „Rostock-Warnemünde Werft“.

Die Anregung komme daher, dass die anderen Haltepunkte auf der Strecke zwischen Hauptbahnhof und Ostseebad eben auch „Rostock-Evershagen“ oder „Rostock-Lütten Klein“ heißen, erklärte der Vorsitzende des Ortsbeirats Warnemünde, Wolfgang Nitzsche (Linke). Er hat das Thema auf die Agenda der Sitzung am Dienstagabend gesetzt. „Wir haben die Idee schon einmal diskutiert und auch eine klare Meinung dazu“, so Nitzsche.

DB-Sprecher: Umbenennung sollte triftige Gründe haben

Demnach werde sich das Gremium gegen den Vorschlag aussprechen. Denn ja, Warnemünde ist ebenso ein Stadtteil von Rostock wie Lichtenhagen – ebenfalls ein Haltepunkt auf der Strecke, die von der DB Regio bedient wird, einer Tochterfirma der Deutschen Bahn. Allerdings würde eine Umbenennung der beiden Bahnhöfe eine „Kette von Teuerungen“ nach sich ziehen, so Nitzsche, die nicht zu rechtfertigen seien.

In einer Rostocker S-Bahn wird als nächster Halt „Warnemünde Werft“ angezeigt, nicht „Rostock-Warnemünde Werft“. © Quelle: Ove Arscholl

Das sagte auch ein Sprecher der Deutschen Bahn am Montag. Es sei immer mit hohen Kosten verbunden, bestehende Stationen neu zu etikettieren, zumal nicht nur die Hinweisschilder an den Bahnhöfen geändert werden müssten, sondern auch sämtliche Fahrpläne und Einträge in allen Systemen. Eine Umbenennung sollte deshalb nur aus triftigen Gründen beantragt werden.

Das könnte eintreffen, wenn Stopps an Straßen, Plätzen, Gebäuden oder Institutionen lägen, die ebenfalls neu benannt werden, und deshalb die Orientierung der Fahrgäste erschwert würde. Auch Bezeichnungen, die aus heutiger Sicht als politisch inkorrekt gelten, geraten immer wieder in den Fokus. So gibt es beispielsweise in Berlin seit Jahren Diskussionen um die „Mohrenstraße“ in Mitte. Namensänderungen anstoßen müsse die Politik, heißt es dort vonseiten des Verkehrsunternehmens BVG.

Prozedere würde mehrere hunderttausend Euro kosten

Im konkreten Fall in Warnemünde sei bei der zuständigen Abteilung der Deutschen Bahn bisher nichts bekannt – und auch keine Umbenennung geplant, so der Unternehmenssprecher weiter. Sollte sich die Hansestadt allerdings dazu entscheiden, müsste sie einen Antrag bei der Bahn einreichen und aller Voraussicht nach auch sämtliche Kosten tragen – laut Branchenkennern wären das mehrere hunderttausend Euro.

Ob sich das tatsächlich lohnen würde, wollen die Mitglieder des Ortsbeirats Warnemünde auf ihrer öffentlichen Sitzung am Dienstagabend im Bildungs- und Konferenzzentrum in der Friedrich-Barnewitz-Straße diskutieren. Ebenfalls auf der Agenda stehen mehrere Bauanträge sowie die Pläne zur Aufstellung eines Kunstobjekts auf dem neu zu gestaltenden Georginenplatz. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr.

