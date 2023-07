Warnemünde: Italienischer Zerstörer macht im Marinearsenal fest

Warnemünde. Am Freitagmorgen wird der italienische Zerstörer „Caio Duilio“ im Marinearsenal in Warnemünde festmachen. Das teilte die deutsche Marine am Donnerstag mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Schiff der Horizon-Klasse befindet sich auf dem Weg zum Nato-Verband Ostsee und wird sich diesem nach dem Zwischenstopp in Warnemünde anschließen. Der Nato-Verband ist derzeit unter deutscher Führung und steht unter dem Kommando von Flottillenadmiral Thorsten Marx.

Die „Caio Duilio“ wurde 2007 in Riva Trigoso vom Stapel gelassen und 2010 in Dienst gestellt. Der Zerstörer ist 153 Meter lang und 20 Meter breit. Er ist mit einem Flugabwehrraketensystem ausgestattet. Besatzungsstärke: 174 Soldaten.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Da es sich lediglich um einen Versorgungsstopp handle, gebe es keine Möglichkeit, das Schiff zu besichtigen, so die Marine. Die „Caio Duilio“ soll am Dienstag wieder auslaufen.

OZ