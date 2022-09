Fans von Livemusik kommen am Freitag (9. September 2022) im Ostseebad auf ihre Kosten: Rostocks bekannteste Jazz- und Soul-Sängerin gibt ein Konzert mit weltberühmten Liedern, die das Publikum nach Frankreich entführen. Wann es losgeht, was Tickets kosten und wo Sie Karten kaufen können.

Rostock-Warnemünde. „Der Spatz von Paris“ singt an der Ostsee: Die Chancons von Edith Piaf erklingen am Freitag (9. September) in Rostock-Warnemünde. Die wohl bekannteste Jazz- und Soul-Stimme der Hansestadt interpretiert die Titel der französischen Ikone.

Jacqueline Boulanger gibt in der Kleinen Komödie ein Geschichtenkonzert. Ab 20 Uhr singt sie Lieder von Edith Piaf und erzählt Geschichten aus deren Leben. Mit ihrer gewaltigen, betörenden Stimme schrieb Edith Piaf Musikgeschichte. Bis heute unvergessen sind ihre Chansons „Non, je ne regrette rien“, „Hymne à l’amour“ oder „La Vie en rose“. Lieder von Hoffnungen, Träumen, Liebe.