﻿Nach dreieinhalb Jahren: Küstenlauf in Warnemünde geht wieder mit „besonderem Kurs“ an den Start

Mehr als dreieinhalb Jahre mussten die Wettkämpfer aus dem Norden auf die Austragung des 39. Küstenwaldlaufes warten – am 15. Oktober, wird das Event endlich wieder stattfinden. Was den Kurs so besonders macht und was Läufer sonst noch wissen müssen.

Warnemünde. Gute Nachrichten für Laufenthusiasten im Norden: Nach dreieinhalbjähriger cornabedingter Pause findet am kommenden Wochenende, genauer gesagt am 15. Oktober, wieder der Warnemünder „Stoltera-Küstenwaldlauf“ statt. Die 39. Auflage soll laut Veranstalter endlich wieder ein „wettkampfnahes Laufen“ im Ostseebad ermöglichen – und das auf der traditionellen Strecke. Für den Wettbewerb gibt es schon eine verhältnismäßig hohe Voranmeldeanzahl, wie Günter Metelmann, Leiter der Leichtathletikabteilung des SV Warnemünder und Mitorganisator des Küstenwaldlaufs, erklärt.

Die Teilnehmer dürfen sich dann auch wieder auf die gewohnte Strecke freuen: „Es bleibt traditionell beim besonderen Kurs“, sagt Metelmann. „Wir sagen immer wieder gerne, dass es für uns eine der schönsten Laufstrecken Deutschlands ist.“ Das mache Metelmann und sein Team an der Vielseitigkeit der Strecke fest. Diese sei einzigartig in Deutschland. „Wer kann schon den Leuchtturm umrunden und dann die Promenade und den Küstenwald entlanglaufen und dabei aufs Wasser schauen?“

Warnemünde: Kurs zieht Läufer aus ganz Deutschland an

Dieses besondere Laufambiente hat immer schon viele Läufer angezogen. Auch in diesem Jahr sind Teilnehmer aus insgesamt zehn Bundesländern vertreten – größtenteils stammen sie jedoch aus MV. Wer sich noch kurzfristig entschließt, am Lauf teilzunehmen, kann sich laut Pressemitteilung auch noch am Eventtag anmelden – in der Zeit von 8.00 bis 9.30 Uhr. Das Besondere in diesem Jahr ist sicherlich das Wetter, das weiß auch Organisator Günter Metelmann: „Wir hätten das Event natürlich gerne auch im September umgesetzt. Doch da gab es einfach zu viele Überschneidungen mit anderen Veranstaltungen. Der 15. Oktober war am Ende der einzig freie Termin.“

MV: Preise für den schnellsten Läufer und die schnellste Läuferin

Doch die frischeren Temperaturen werden die Starter sicherlich nicht aufhalten, die auch entspannt mit ihrem Auto anreisen können. „Mit Unterstützung der Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde wird kostenloses Parken im Bereich zwischen Jugendherberge und Neuen Friedhof möglich sein“, sagt Metelmann. Die Starter teilen sich zu Beginn in zwei Teilnehmerfelder auf. Laut Pressemitteilung wird es, wie auch schon in den Vorjahren, einen Hauptlauf über zehn Kilometer geben – und einen Drei-Kilometer-Lauf mit drei Altersklassen im Nachwuchs-Laufcup. Preise gibt es am Ende für den schnellsten Läufer und die schnellste Läuferin. „Dabei spielt das Alter keine Rolle“, sagt Metelmann. Auch jüngere Läufer können die Hotelgutscheine der Hotels „Stolteraa“ und „Ostseeland“ ergattern.

„Wollen endlich diese Zahl 39 vom Tisch kriegen“

„Uns geht es natürlich auch darum, endlich diese Zahl 39 vom Tisch zu kriegen“, sagt Metelmann. Während in den ersten beiden Coronajahren, 2020 und 2021, die Corona-Vorschriften keinen Lauf zugelassen hätten, seien er und sein Team in diesem Jahr selber vom Virus betroffen gewesen.

„Dann konnten wir die Organisation einfach nicht mehr stemmen und mussten das Event erneut verschieben.“ Das sei auch für die Koordination der diesjährigen Veranstaltung einfach „nicht von Vorteil gewesen“, wie Metelmann anmerkt. In der Pause komme man natürlich auch etwas aus dem Planungsrhythmus raus und auch Förderer würden den Lauf dann eher aus den Augen verlieren. Doch das sei glücklicherweise nicht passiert, macht der Leiter der Leichtathletikabteilung deutlich. Etwa 35 Förderer aus Wirtschaft und Verwaltung seien mit dabei. „Trotzdem ist eine Regelmäßigkeit sehr wichtig. Wir wollen diesen Lauf daher auch nutzen, um in der Übung zu bleiben.“ Dieser Termin sei eine wichtige Einstimmung auf das besondere Event im nächsten Jahr.

Warnemünder Küstenwaldlauf: 40. Jubiläum in 2023

Im Anschluss an diesen Lauf geht dann die Organisation des 40. Jubiläums-Events los“, sagt Metelmann. Durch den verspäteten Küstenwaldlauf in diesem Jahr sei die Vorbereitungszeit ohnehin kürzer als sonst. „Das darf man nicht unterschätzen. Da hängt viel dran. Wir brauchen die Duschen in der Sporthalle und müssen natürlich auch eine Promenade haben, die an dem Wochenende frei ist.“ Doch er sei zuversichtlich, dass alles wie geplant über die Bühne gehe. „Dann werden wir wieder in den gewohnten Rahmen früherer Veranstaltungen einsteigen und sicher mit der ein oder anderen Neuheit aufwarten“, sagt Günter Metelmann mit Blick auf das kommende Jahr.