﻿Saisonende am Warnemünder Leuchturm: Wer wird der Nachfolger vom verstorbenen Vereins-Chef Klaus Möller?

Warnemünde. 135 Treppenstufen müssen die Besucher hochstapfen. Dann werden sie in 31 Metern Höhe mit einem besonderen Weitblick über die Promenade und die Ostsee belohnt. Nach zwei mäßigen Corona-Jahren konnte der Warnemünder Leuchtturm nun wieder die komplette Saison bestiegen werden. Für den reibungslosen Ablauf sorgen die Verantwortlichen des seit fast 30 Jahren bestehenden Leuchtturmvereins, die sich auf Grund eines Schicksalsschlages in Zukunft neu aufstellen müssen.

Neben tausenden Besuchern in diesem Jahr empfingen die Ehrenamtlichen deshalb einen ganz besonderen Gast: Karin Möller, Witwe von Klaus Möller, dem verstorbenen Leuchtturm-Original. Der Leuchtturm-Chef war im September im Alter von 72 Jahren verstorben.

Warnemünder Leuchtturmverein: „Bewusst für Geste entschieden“

Anlässlich der geknackten Besuchermarke von 70 000 Leuchtturmbesuchern am 6. Oktober haben sich die Vereinsmitglieder bewusst für diese Geste entschieden, sagt Schatzmeisterin Ingelore Morenz. „Wir haben sie dann zum richtigen Zeitpunkt an den Turm gelockt und ihr die Ehrung überreicht. Sie war sehr gerührt.“ Klaus Möller leitete seit 2012 das Amt des Leuchtturm-Chefs. „Er hat sehr viel zugearbeitet und rund um den Verein viel organisiert. Er hatte zudem immer ein offenes Ohr für seine Kollegen. Er hinterlässt eine sehr große Lücke“, sagt Morenz.

Noch ist nicht klar, wer in seine Fußstapfen tritt. Laut der Schatzmeisterin gibt es jedoch schon einen Kandidaten, der diese Aufgabe gerne übernehmen möchte: „Holger Posselt würde das sehr gerne machen“, weiß Morenz. Posselt, der schon länger im Verein mitwirkt, sei auch schon intern vorgeschlagen worden. „Doch er muss nun erst einmal auch offiziell auf der außerordentlichen Jahreshauptversammlung gewählt werden.“ Diese werde im November stattfinden.

Wahrzeichen in Warnemünde: Tausende bestiegen Leuchtturm

Doch auch vor der kommenden Versammlung kann Morenz sagen: „Es war, abgesehen natürlich von dem Schicksalsschlag, ein erfolgreiches Jahr für den Leuchtturmverein.“ Im Zeitraum von Ostersamstag bis zum 9. Oktober bestiegen demnach insgesamt rund 71 400 Personen das Warnemünder Wahrzeichen. „Im letzten Jahr waren es genau 52 273 – doch da machten wir coronabedingt auch erst im Juni auf. Daher fehlten uns zwei Monate.“

Der Warnemünder Leuchtturm Fakten über den Leuchtturm in Warnemünde: – Der Leuchtturm steht etwa 200 Meter von Strand entfernt – Der Leuchtturm besteht in der Außenhaut aus glasierten Steinen – Laternentyp: Laterne mit kuppelförmigem Kupferdach – Er steht 31 Meter über dem Fundament und hat zwei Galerien – Die Sichtweite am Tage beträgt 16,7 Seemeilen – Anzahl der Treppenstufen: 135

Durch die vielen Besucher können in diesem Jahr auch wieder viele Spendengelder verteilt werden. „Die gehen dann hauptsächlich an Warnemünder Vereine“, sagt Morenz. Doch 15 Prozent der Einnahmen gehen auch an das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, denen das noch aktive Seezeichen am Teepott gehört. „Das ist so vereinbart.“ Trotzdem bleiben laut der Schatzmeisterin genug Spenden übrig, die durch das erfolgreiche Jahr generiert werden konnten, wie Morenz bekräftigt.

Leuchtturm in Warnemünde: Das kostet der Weg nach oben

Diese setzen sich hauptsächlich aus den Eintrittsgeldern zusammen. Für einen Erwachsenen kostet der Leuchtturm-Besuch zwei Euro. Kinder oder ermäßigte Personen, wie beispielsweise Studenten, zahlen für den Eintritt in den Leuchtturm einen Euro. „Familien, egal von welcher Größe, dürfen für vier Euro die 31 Meter hochlaufen.“ Auch wenn sie das genaue Ergebnis aus diesem Jahr noch nicht genau kenne, hat Morenz schon im Gefühl, dass ein „super Einnahmeergebnis“ erzielt wurde. Das liege auch an unseren Leuchtturmmännern, denen sie ein Lob ausspricht. „Wir können uns immer auf sie verlassen. Sie machen ihre Arbeit alle mit viel Herzblut.“

Sie seien trotz des Einsatzes zwar noch nicht an das Superjahr 2019 mit über 80 000 Besuchern herangekommen – „doch wir nähern uns wieder an“, sagt Morenz. Dabei hat sie zum Abschluss noch ein paar spannende Zahlen parat: „Unseren Verein gibt es bekanntlich seit dem Jahre 1994. Von diesem Jahr an bis zum 31.12.2021 konnten wir insgesamt über 1,2 Millionen Euro an reinen Spendengeldern erzielen.“ Darauf kann der Verein sicherlich aufbauen. Denn trotz des schweren Verlustes in diesem Jahr blickt Ingelore Morenz zuversichtlich in die Zukunft: „Es wird weitergehen. Jeder weiß, was er zu tun hat. Gemeinsam werden wir das schaffen.“